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Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
Государственная
В клинике 4 врача
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Стаж не указан / Врач высшей категории
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