  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
0.0
Рейтинг

Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии

Государственная
В клинике 4 врача
Адреса
ул. Шевченко, 2
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Нет информации

Врачи работающие в клинике
Бондаренко Альбина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондаренко Альбина Павловна

Бактериолог, Зав. бактериологической лабораторией
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Бактериолог, Зав. бактериологической лабораторией
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Завгородняя Елена Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Завгородняя Елена Федоровна

Бактериолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Бактериолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шмыленко Влада Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шмыленко Влада Александровна

Бактериолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Бактериолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Лебедева Людмила Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лебедева Людмила Андреевна

Вирусолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Вирусолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Краевая клиническая психиатрическая больница
    Краевая клиническая психиатрическая больница В клинике 127 врачей
    4.9
  • Городская клиническая больница №11
    Городская клиническая больница №11 В клинике 244 врача
    2.3
  • Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
    Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича В клинике 340 врачей
    5.0
  • Городская клиническая больница №10
    Городская клиническая больница №10 В клинике 159 врачей
    0.0
Все клиники