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  3. Стомадент-ДВ
Стомадент-ДВ
7.5
Рейтинг

Стомадент-ДВ

В клинике 33 врача
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Адреса
ул. Тихоокеанская, 171В
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Донецкова Мария Александровна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Донецкова Мария Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Рыбак Олеся Георгиевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыбак Олеся Георгиевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Гулящук Ирина Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гулящук Ирина Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Бойко Анастасия Евгеньевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бойко Анастасия Евгеньевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Дьячков Вячеслав Михайлович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дьячков Вячеслав Михайлович

Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Кротов Дмитрий Андреевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кротов Дмитрий Андреевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 4 года
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 4 года
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Овечкина Елена Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Овечкина Елена Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
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Усольцев Александр Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Усольцев Александр Сергеевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 4 года
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 4 года
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Принимает детей
Пулин Егор Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пулин Егор Викторович

Стоматолог-хирург, Хирург-имплантолог
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стоматолог-хирург, Хирург-имплантолог
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Островерхова Наталья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Островерхова Наталья Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Петровская Наталия Федоровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Петровская Наталия Федоровна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Азаров Никита Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Азаров Никита Александрович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 3 года
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 3 года
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Кузнецов Никита Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецов Никита Евгеньевич

Стоматолог
Стаж 2 года
Стоматолог
Стаж 2 года
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Игнатьева Татьяна Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Игнатьева Татьяна Георгиевна

Зубной врач
Стаж 11 лет
Зубной врач
Стаж 11 лет
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Брежнев Антон Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Брежнев Антон Валерьевич

Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Якушев Валентин Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якушев Валентин Геннадьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Симонова Ксения Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симонова Ксения Васильевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Лозовицкая Ирина Николаевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Лозовицкая Ирина Николаевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Дударев Денис Андреевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Дударев Денис Андреевич

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Карнеева Татьяна Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Карнеева Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Панова Ольга Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Панова Ольга Владимировна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Муравьев Иван Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Муравьев Иван Сергеевич

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Волкова Лариса Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Волкова Лариса Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Лемешев Алексей Андреевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лемешев Алексей Андреевич

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Навасартян Елена Артуровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Навасартян Елена Артуровна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Самсонов Дмитрий Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Самсонов Дмитрий Александрович

Зубной врач
Стаж не указан / Врач второй категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач второй категории
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Чечетка Светлана Геннадьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чечетка Светлана Геннадьевна

Стоматолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Казилина Кристина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казилина Кристина Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Кузнецова Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Елена Васильевна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кирпичникова Анастасия Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кирпичникова Анастасия Игоревна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Соловьева Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловьева Наталья Викторовна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Гершенович Ольга Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гершенович Ольга Валерьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Яценко Анастасия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яценко Анастасия Сергеевна

Стоматолог
Стаж 3 года
Стоматолог
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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