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Стомадент-ДВ
В клинике 33 врачаЗаписаться на приём
Адреса
ул. Тихоокеанская, 171В
- +7 (4212) 722 211, регистратура
- +7 (4212) 723 511, приемная глав. врача
- +7 (4212) 741 761, регистратура платного отделения
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Информация
Стоматологическая клиника «Стомадент-ДВ» института повышения квалификации специалистов здравоохранения.
Кроме ФОМС, есть платный прием (ДМС, материнский капитал).
Компания предоставляет рассрочку.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Стаж 2 года
Стаж 2 года
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
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Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стаж не указан
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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