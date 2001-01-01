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Инвитро
В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Запарина, 90
1-й этаж
ул. Тихоокеанская, 201Б
пом. 1
ул. Суворова, 32
ул. Ленина, 26
1-й этаж, пом. 1
ул. Флегонтова, 4
пом. 1
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 51
ул. Карла Маркса, 43
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Информация
Все виды медицинских анализов и лабораторных исследований.
Лаборатория "Инвитро" предлагает:
- гематологические исследования,
- биохимические исследования,
- гормональные исследования,
- иммунологические исследования,
- исследование мочи,
- исследование кала,
- исследование спермы,
- цитологические исследования,
- гистологические исследования,
- диагностика патологии печени без биопсии: ФиброМакс, ФиброТест, СтеатоСкрин,
- дисбиотические состояния кишечника и влагалища: ФЕМОФЛОР, скрининг,
- диагностика инфекционных заболеваний,
- цитогенетические исследования,
- генетические предрасположенности,
- наследственные моногенные заболевания и состояния,
- наследственные болезни обмена веществ у новорождённых: скрининг "Пяточка",
- определение биологического родства: отцовства и материнства,
- исследование качества воды и почвы,
- исследование продуктов питания,
- денситометрия,
- компьютерная томография (КТ),
- магнитно - резонансная томография (МРТ),
- рентгенография,
- урологические исследования.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Медсервис.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Стаж 16 лет / Врач второй категории
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Стаж 14 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 14 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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