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Инвитро
6.5
Рейтинг

Инвитро

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Запарина, 90
1-й этаж
c 7:30 до 19:30. Сейчас закрыто
Прием анализов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 7:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Лаборатория, выдача результатов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Тихоокеанская, 201Б
пом. 1
c 7:30 до 19:30. Сейчас закрыто
Прием анализов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 7:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Лаборатория, выдача результатов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Суворова, 32
c 7:30 до 19:30. Сейчас закрыто
Прием анализов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 7:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Лаборатория, выдача результатов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Еще 4
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Врачи работающие в клинике
Новикова Нина Васильевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Новикова Нина Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Жубоева Мадина Аминовна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
29
отзывов

Жубоева Мадина Аминовна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Горшкова Оксана Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горшкова Оксана Владимировна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Баланда Марина Вадимовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Баланда Марина Вадимовна

Маммолог, Онколог, Акушер-гинеколог, Онколог-маммолог, Гинеколог-онколог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Маммолог, Онколог, Акушер-гинеколог, Онколог-маммолог, Гинеколог-онколог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
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Ильиных Ольга Леонидовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Ильиных Ольга Леонидовна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Исмаилова Айнур Фаиковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Исмаилова Айнур Фаиковна

Гинеколог, Маммолог, Онколог
Стаж не указан
Гинеколог, Маммолог, Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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