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ИП Слепцова И. В.
0.5
Рейтинг

ИП Слепцова И. В.

В клинике 1 врач
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Адреса
пр-т 60-летия Октября, 204
2-й этаж
Сейчас закрыто
по предварительной записи
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Информация

Взрослый и детский психолог. Более 10 лет практики. + 1000 проведённых сессий. Работа в когнитивно поведенческом методе и интегративном. Специализация тревоги, депрессии, апатия, ОКР, детско родительские отношения. Член международной ассоциации КПТ психотерапевтов.

Врачи работающие в клинике
Слепцова Инна Вячеславовна

Слепцова Инна Вячеславовна

Психолог
Стаж 10 лет
Психолог
Стаж 10 лет
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Принимает детей

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