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ИП Слепцова И. В.
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Информация
Взрослый и детский психолог. Более 10 лет практики. + 1000 проведённых сессий. Работа в когнитивно поведенческом методе и интегративном. Специализация тревоги, депрессии, апатия, ОКР, детско родительские отношения. Член международной ассоциации КПТ психотерапевтов.
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Стаж 10 лет
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