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Клиника красоты и здоровья
В клинике 5 врачей
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Информация
ООО "Клиника красоты и здоровья".
Подарочные сертификаты на 1000, 2000, 3000, 5000 руб.
Клиника состоит из нескольких отделений:
- лабораторная диагностика;
- консультации специалистов: гинеколог, онколог, дерматолог, венеролог, трихолог, хирург, оториноларинголог (лор-врач);
- эстетическая косметология;
- лазерная и аппаратная косметология;
- пуватерапия (лечение хронических кожных заболеваний).
В диагностике используются классические и общепринятые методы, такие как анализы крови и других жидкостей организма, а также диагностика психоэмоционального баланса и здоровья 4D.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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