ООО "Клиника красоты и здоровья".

Подарочные сертификаты на 1000, 2000, 3000, 5000 руб.

Клиника состоит из нескольких отделений:

лабораторная диагностика;

консультации специалистов: гинеколог, онколог, дерматолог, венеролог, трихолог, хирург, оториноларинголог (лор-врач);

эстетическая косметология;

лазерная и аппаратная косметология;

пуватерапия (лечение хронических кожных заболеваний).

В диагностике используются классические и общепринятые методы, такие как анализы крови и других жидкостей организма, а также диагностика психоэмоционального баланса и здоровья 4D.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.