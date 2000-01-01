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Клиника красоты и здоровья
0.0
Рейтинг

Клиника красоты и здоровья

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Муравьёва-Амурского, 24
2-й этаж, оф. 21
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Зенюков Артем Сергеевич
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зенюков Артем Сергеевич

Онколог, Онколог-маммолог, Заместитель главного врача, Онколог-хирург
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Онколог, Онколог-маммолог, Заместитель главного врача, Онколог-хирург
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Васильева Елена Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Васильева Елена Вячеславовна

Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Сысоева Екатерина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сысоева Екатерина Андреевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Осокина Виктория Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Осокина Виктория Эдуардовна

Дерматовенеролог, Директор клиники
Стаж не указан
Дерматовенеролог, Директор клиники
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Жукова Наталья Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жукова Наталья Ильинична

Косметолог (дерматолог-косметолог), Косметик-эстетист
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Косметик-эстетист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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