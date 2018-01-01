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Кореан Дент
4.8
Рейтинг

Кореан Дент

В клинике 10 врачей
Адреса
Хабаровск, ул. Волочаевская, 107
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Сайганов Евгений Валерьевич

Сайганов Евгений Валерьевич

Стоматолог-имплантолог
Стаж 16 лет
Стоматолог-имплантолог
Стаж 16 лет
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Шабанова Дина Олеговна

Шабанова Дина Олеговна

Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Карелова Анна Викторовна

Карелова Анна Викторовна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Стоматолог-ортодонт
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Пяк Вячеслав Енгынович

Пяк Вячеслав Енгынович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Пяк Ольга Игоревна

Пяк Ольга Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Шарабарин Дмитрий Александрович

Шарабарин Дмитрий Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Гранина Юлия Сергеевна

Гранина Юлия Сергеевна

Стоматолог
Стаж 5 лет
Стоматолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сурмач Даниил Олегович

Сурмач Даниил Олегович

Стоматолог
Стаж 3 года
Стоматолог
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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Зуева Анастасия Анастасия Владимировна

Зуева Анастасия Анастасия Владимировна

Стоматолог-хирург
Стаж 4 года
Стоматолог-хирург
Стаж 4 года
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Шевченко Полина Полина Евгеньевна

Шевченко Полина Полина Евгеньевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 2 года
Стоматолог-гигиенист
Стаж 2 года
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