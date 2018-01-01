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Кореан Дент
В клинике 10 врачей
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Информация
В субботу и воскресенье работа - по предварительной записи.
Консультация - 310 руб.
Прием стоматолога-хирурга.
ООО СК "Кореан Дент".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 20 лет / Врач второй категории
Стаж 20 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Стаж 2 года
Стаж 2 года
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