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- Краевая клиническая больница №2
Краевая клиническая больница №2
Государственная
В клинике 216 врачей
Адреса
ул. Павловича, 1Б
- +7 (4212) 474 248, справка
- +7 (4212) 452 636, регистратура
- +7 (4212) 452 960, приемная глав. врача
- +7 (4212) 452 639, ожоговое отделение
- +7 (4212) 474 266, кардиологическое отделение
- +7 (4212) 474 253, реанимационное отделение
- +7 (4212) 452 973, отделение неотложной кардиологии
- +7 (4212) 454 138, хирургическое отделение
- +7 (4212) 452 893, ортопедическое отделение №1
- +7 (4212) 452 879, ортопедическое отделение №2
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Врачи работающие в клинике
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 43 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Стаж 7 лет / Врач второй категории
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
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Стаж 8 лет / Врач первой категории
Стаж 8 лет / Врач первой категории
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Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 11 лет
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Стаж 6 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
Доступен вызов на дом
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Стаж 31 год / Доктор медицинских наук
Стаж 31 год / Доктор медицинских наук
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