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  3. Краевая клиническая больница №2
Краевая клиническая больница №2
2.7
Рейтинг

Краевая клиническая больница №2

Государственная
В клинике 216 врачей
Адреса
ул. Павловича, 1Б
c 9:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Больница
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Еремеев Александр Геннадьевич
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Еремеев Александр Геннадьевич

Кардиолог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Хахаев Константин Станиславович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Хахаев Константин Станиславович

Невролог (невропатолог), Нейрофизиолог
Стаж 8 лет
Невролог (невропатолог), Нейрофизиолог
Стаж 8 лет
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Авраменко Сергей Павлович
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Авраменко Сергей Павлович

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Ли Олег Намгириевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ли Олег Намгириевич

Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Чесноков Антон Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чесноков Антон Владимирович

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Панфилов Игорь Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панфилов Игорь Олегович

Невролог (невропатолог), Нейрохирург
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Нейрохирург
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Волынчикова Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волынчикова Наталья Викторовна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог, Эпилептолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог, Эпилептолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Рабинович Эдуард Леонидович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Рабинович Эдуард Леонидович

Кардиолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Каграманян Ваге Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Каграманян Ваге Валерьевич

Кардиолог, Кардиохирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
Кардиолог, Кардиохирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
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Сапожников Юрий Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сапожников Юрий Анатольевич

УЗИ-специалист, Хирург
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Хирург
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Матянин Вячеслав Игоревич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Матянин Вячеслав Игоревич

Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Лор (оториноларинголог), Хирург
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Парфенов Борис Константинович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Парфенов Борис Константинович

Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет
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Череповская Татьяна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Череповская Татьяна Андреевна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Эпилептолог
Стаж 11 лет
Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Эпилептолог
Стаж 11 лет
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Явная Ирина Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Явная Ирина Константиновна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 14 лет / Кандидат медицинских наук
Кардиолог, Терапевт
Стаж 14 лет / Кандидат медицинских наук
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Башкиров Сергей Гарриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Башкиров Сергей Гарриевич

Невролог (невропатолог), Нейрохирург
Стаж 8 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог), Нейрохирург
Стаж 8 лет / Врач первой категории
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Коршунов Максим Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коршунов Максим Викторович

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Кашлев Евгений Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кашлев Евгений Игоревич

Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Григорьева Ольга Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Ольга Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Юсуфов Иван Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юсуфов Иван Александрович

Нейрохирург
Стаж 11 лет
Нейрохирург
Стаж 11 лет
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Соколов Михаил Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколов Михаил Васильевич

Кардиолог
Стаж 13 лет
Кардиолог
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Крупина Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крупина Ольга Владимировна

УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 6 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 6 лет / Врач второй категории
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Пастушенко Сергей Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пастушенко Сергей Андреевич

Рентгенолог
Стаж 12 лет
Рентгенолог
Стаж 12 лет
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Снитко Валентина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Снитко Валентина Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Першенков Антон Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Першенков Антон Владимирович

Невролог (невропатолог), Нейрохирург
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Нейрохирург
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Усанова Наталья Борисовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Усанова Наталья Борисовна

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Гулевский Евгений Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гулевский Евгений Валерьевич

Ортопед, Травматолог
Стаж 12 лет
Ортопед, Травматолог
Стаж 12 лет
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Махотин Андрей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Махотин Андрей Александрович

Эндоскопист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Кулакова Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулакова Ирина Александровна

Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Круглова Светлана Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Круглова Светлана Леонидовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года
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Нестерова Мария Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нестерова Мария Андреевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Сергеев Александр Павлович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергеев Александр Павлович

Травматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Базин Сергей Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Базин Сергей Александрович

Травматолог
Стаж 4 года
Травматолог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Овчинников Алексей Андреевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Овчинников Алексей Андреевич

Нейрохирург
Стаж 8 лет
Нейрохирург
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Гребеньков Андрей Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гребеньков Андрей Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 36 лет
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 36 лет
Доступен вызов на дом
Якимов Павел Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якимов Павел Евгеньевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Туржанский Олег Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Туржанский Олег Витальевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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Поляков Антон Германович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поляков Антон Германович

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 9 лет
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Баженова Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баженова Елена Валентиновна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Полынцева Татьяна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полынцева Татьяна Петровна

Кардиолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Пацук Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пацук Светлана Владимировна

Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 11 лет
Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Шулятицкая Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шулятицкая Екатерина Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Чистякова Оксана Станиславовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Чистякова Оксана Станиславовна

Кардиолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Чечурин Александр Сергеевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чечурин Александр Сергеевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Унжаков Владимир Витальевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Унжаков Владимир Витальевич

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Шершнев Максим Валерьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шершнев Максим Валерьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Кожура Алексей Викторович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кожура Алексей Викторович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Метелкин Александр Николаевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Метелкин Александр Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Есипенко Андрей Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Есипенко Андрей Михайлович

Нейрохирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Нейрохирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Скрипниченко Евгений Игоревич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Скрипниченко Евгений Игоревич

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Сапежников Владимир Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сапежников Владимир Алексеевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Космачев Михаил Васильевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Космачев Михаил Васильевич

Нейрохирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Нейрохирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ковтун Максим Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ковтун Максим Александрович

Нейрохирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Стуликов Сергей Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стуликов Сергей Юрьевич

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Антонов Александр Вадимович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Антонов Александр Вадимович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Борисов Павел Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Борисов Павел Сергеевич

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Винников Сергей Павлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Винников Сергей Павлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Киричук Константин Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Киричук Константин Николаевич

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Легенкин Андрей Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Легенкин Андрей Михайлович

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Колесов Виктор Анатольевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колесов Виктор Анатольевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Селягина Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селягина Светлана Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Серогодский Александр Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серогодский Александр Вячеславович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сиваев Александр Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сиваев Александр Леонидович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Кириллова Юлия Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кириллова Юлия Борисовна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Скирута Дмитрий Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скирута Дмитрий Витальевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Скурлатова Ольга Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
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Скурлатова Ольга Васильевна

Врач клинической лабораторной диагностики
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Врач клинической лабораторной диагностики
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Соловьев Сергей Федорович
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Соловьев Сергей Федорович

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Швецов Андрей Борисович
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Швецов Андрей Борисович

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Спиридонов Сергей Иванович
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Спиридонов Сергей Иванович

Травматолог-ортопед
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Старостин Андрей Алексеевич
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Старостин Андрей Алексеевич

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Сутаков Семен Семенович
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Терихова Полина Олеговна
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Терихова Полина Олеговна

Кардиолог
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Тирбах Кирилл Олегович
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Тирбах Кирилл Олегович

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Токмаков Константин Алексеевич
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Анестезиолог-реаниматолог
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Толстых Борис Александрович
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Анестезиолог-реаниматолог
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Тюлькина Ирина Ивановна
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Тюлькина Ирина Ивановна

Терапевт
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Терапевт
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Филатова Татьяна Николаевна
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Филатова Татьяна Николаевна

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Филиппова Наталья Владимировна
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Филиппова Наталья Владимировна

Кардиолог
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Фисун Елена Эдуардовна
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Фисун Елена Эдуардовна

Физиотерапевт
Стаж 25 лет
Физиотерапевт
Стаж 25 лет
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Фролов Дмитрий Сергеевич
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Фролов Дмитрий Сергеевич

Нейрохирург
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Нейрохирург
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Фролова Марина Александровна
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Фролова Марина Александровна

Невролог (невропатолог)
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Невролог (невропатолог)
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Холтобинская Мария Григорьевна
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Холтобинская Мария Григорьевна

Терапевт
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Терапевт
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Чепелянская Марья Владимировна
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Чепелянская Марья Владимировна

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Шевченко Владимир Владимирович
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Шевченко Владимир Владимирович

Травматолог-ортопед
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Шиндяков Вячеслав Викторович
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Шиндяков Вячеслав Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Самойлов Алексей Александрович
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Самойлов Алексей Александрович

Травматолог-ортопед
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Травматолог-ортопед
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Шлыков Юрий Иванович
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Шлыков Юрий Иванович

Эндоскопист
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Эндоскопист
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Шмыленко Павел Александрович
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Шмыленко Павел Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Шпачинский Михаил-Богдан Ярославович
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Шпачинский Михаил-Богдан Ярославович

Заместитель главного врача
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Заместитель главного врача
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Юдин Петр Валерьевич
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Юдин Петр Валерьевич

Нейрохирург
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Нейрохирург
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Юдина Ирина Юрьевна
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Юдина Ирина Юрьевна

Терапевт
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Терапевт
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Яицкая Елена Олеговна
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Яицкая Елена Олеговна

Врач функциональной диагностики
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Врач функциональной диагностики
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Яковлев Аркадий Анатольевич
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Яковлев Аркадий Анатольевич

Хирург
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Хирург
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Яшагина Ксения Игоревна
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Яшагина Ксения Игоревна

Рентгенолог
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Рентгенолог
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Меньшиков Алексей Борисович
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Меньшиков Алексей Борисович

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Жученков Дмитрий Вячеславович
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Жученков Дмитрий Вячеславович

Нейрохирург
Стаж 8 лет
Нейрохирург
Стаж 8 лет
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Квитченко Евгений Владимирович
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Квитченко Евгений Владимирович

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
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Сенчиков Петр Петрович
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Сенчиков Петр Петрович

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
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Шевчук Михаил Владимирович
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Шевчук Михаил Владимирович

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
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Шпачинский Ярослав Богданович
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Шпачинский Ярослав Богданович

Травматолог-ортопед
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Травматолог-ортопед
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Вавринчук Сергей Андреевич
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Вавринчук Сергей Андреевич

Хирург
Стаж 31 год / Доктор медицинских наук
Хирург
Стаж 31 год / Доктор медицинских наук
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Гончаров Иван Александрович
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Гончаров Иван Александрович

Травматолог-ортопед
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Травматолог-ортопед
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Васильев Владимир Валерьевич
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Васильев Владимир Валерьевич

Кардиолог, Терапевт
Стаж 9 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 9 лет
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Сеногноев Константин Александрович
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Сеногноев Константин Александрович

Нейрохирург
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Нейрохирург
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Жуков Алексей Юрьевич
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Жуков Алексей Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
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Малько Алина Викторовна
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Малько Алина Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
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Пак Леонид Федорович
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Пак Леонид Федорович

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан
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Ивасюк Галина Владимировна
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Ивасюк Галина Владимировна

Терапевт, Врач ЛФК
Стаж 25 лет
Терапевт, Врач ЛФК
Стаж 25 лет
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Никулина Галина Николаевна
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Никулина Галина Николаевна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
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Рудман Владислав Яковлевич
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Рудман Владислав Яковлевич

Хирург, Зав. отделением
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Хирург, Зав. отделением
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Стеценко Ольга Александровна
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Стеценко Ольга Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики, Трансфузиолог
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики, Трансфузиолог
Стаж не указан
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Сысоев Валентин Валентинович
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Сысоев Валентин Валентинович

Терапевт, Эндокринолог
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Терапевт, Эндокринолог
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Тупикин Александр Николаевич
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Тупикин Александр Николаевич

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
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Шевцов Борис Петрович
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Шевцов Борис Петрович

Кардиолог
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Кардиолог
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Украинчук Оксана Яковлевна
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Украинчук Оксана Яковлевна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Визгалин Вадим Олегович
6.0
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Визгалин Вадим Олегович

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Хирург, Травматолог-ортопед
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Ткаченко Наталья Геннадьевна
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Ткаченко Наталья Геннадьевна

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Хирург, Травматолог-ортопед
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Авраменко Дмитрий Андреевич
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Авраменко Дмитрий Андреевич

Хирург
Стаж 12 лет
Хирург
Стаж 12 лет
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Авясова Татьяна Константиновна
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Авясова Татьяна Константиновна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Агапова Оксана Михайловна
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Агапова Оксана Михайловна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Акимова Наталья Владимировна
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Акимова Наталья Владимировна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
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Амелина Татьяна Константиновна
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Амелина Татьяна Константиновна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
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Ан Алексей Алексеевич
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Ан Алексей Алексеевич

Травматолог-ортопед
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Линник Константин Владимирович
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Линник Константин Владимирович

Хирург, Эндоскопист, Зав. отделением
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Хирург, Эндоскопист, Зав. отделением
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Баев Данил Сергеевич
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Баев Данил Сергеевич

Нейрохирург
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Нейрохирург
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Баркова Елена Анатольевна
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Баркова Елена Анатольевна

Кардиолог
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Березкин Виктор Владимирович
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Врач клинической лабораторной диагностики
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Врач клинической лабораторной диагностики
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Сальников Игорь Валерьевич
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Сальников Игорь Валерьевич

Хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Бетехтин Борис Алексеевич
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Бетехтин Борис Алексеевич

Кардиолог
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Кардиолог
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Богатков Сергей Дмитриевич
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Богатков Сергей Дмитриевич

Рентгенолог
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Большакова Татьяна Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
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Бондарь Николай Владимирович

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
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Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
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Бояршинов Михаил Афанасьевич
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Травматолог-ортопед
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Травматолог-ортопед
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Броненкова Лидия Васильевна
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Броненкова Лидия Васильевна

Невролог (невропатолог)
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Невролог (невропатолог)
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Бухонкин Михаил Дмитриевич
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Бухонкин Михаил Дмитриевич

Травматолог-ортопед
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Травматолог-ортопед
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Вавайчикова Ольга Юрьевна
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Вавайчикова Ольга Юрьевна

Врач функциональной диагностики
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Вагин Алексей Леонидович
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Вагин Алексей Леонидович

Травматолог-ортопед
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Вальченко Станислав Михайлович
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Вальченко Станислав Михайлович

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Горелова Регина Леонидовна
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Горелова Регина Леонидовна

Кардиолог, Терапевт
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Владимирцев Игорь Олегович
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Владимирцев Игорь Олегович

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Воловик Виктор Михайлович
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Воловик Виктор Михайлович

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Галынин Максим Павлович
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Галынин Максим Павлович

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Гараева Наталья Викторовна
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Гараева Наталья Викторовна

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Глущенко Алина Павловна
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Глущенко Алина Павловна

Невролог (невропатолог)
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Гончаренко Олег Валерьевич
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Гончаренко Олег Валерьевич

Нейрохирург
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Гончаров Сергей Анатольевич
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Гончаров Сергей Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог
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Горшелатова Мария Андреевна
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Горшелатова Мария Андреевна

Кардиолог
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Кардиолог
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Гребенник Сергей Андреевич
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Гребенник Сергей Андреевич

Травматолог-ортопед
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Гурьева Зулейха Сафуановна
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Гурьева Зулейха Сафуановна

УЗИ-специалист
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УЗИ-специалист
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Диденко Денис Евгеньевич
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Диденко Денис Евгеньевич

Трансфузиолог
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Трансфузиолог
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Димура Елена Павловна
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Димура Елена Павловна

Врач ЛФК
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Врач ЛФК
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Дроздова Анна Павловна
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Дроздова Анна Павловна

Анестезиолог-реаниматолог
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Дубровин Федор Валентинович
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Дубровин Федор Валентинович

Нейрохирург
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Нейрохирург
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Дунаев Вадим Борисович
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Дунаев Вадим Борисович

Кардиолог
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Кардиолог
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Еременко Иван Васильевич
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Еременко Иван Васильевич

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Ёлчева Ирина Львовна
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Ёлчева Ирина Львовна

Зав. отделением, Рентгенолог
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Зав. отделением, Рентгенолог
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Жидков Дмитрий Александрович
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Жидков Дмитрий Александрович

Травматолог-ортопед
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Жидкова Светлана Юрьевна
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Жидкова Светлана Юрьевна

Клинический фармаколог
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Клинический фармаколог
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Жмурко Олег Витальевич
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Жмурко Олег Витальевич

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Жукова Анна Павловна
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Жукова Анна Павловна

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Зайцева Наталья Александровна
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Зайцева Наталья Александровна

Рентгенолог
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Рентгенолог
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Принимает детей
Заплетина Анна Васильевна
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Заплетина Анна Васильевна

Анестезиолог-реаниматолог
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Ибрагимов Элдузар
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Ибрагимов Элдузар

Нейрохирург
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Иванченко Евгения Викторовна
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Иванченко Евгения Викторовна

Невролог (невропатолог)
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Карпенко Ольга Николаевна
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Карпенко Ольга Николаевна

Клинический фармаколог
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Каширина Елена Владимировна
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Ким Элина Владимировна
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Ким Элина Владимировна

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Баранова Ольга Сергеевна
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Баранова Ольга Сергеевна

Врач методист
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Ким Юлия Артуровна
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Ким Юлия Артуровна

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Еремин Валерий Павлович
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Еремин Валерий Павлович

Окулист (офтальмолог)
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Киор Алина Александровна
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Залога Владимир Владиленович
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Залога Владимир Владиленович

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Пошатаев Кирилл Евгеньевич
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Пошатаев Кирилл Евгеньевич

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Кожевников Андрей Валентинович
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Кожевников Андрей Валентинович

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Садкович Ольга Геннадьевна
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Садкович Ольга Геннадьевна

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Филиппова Анна Аркадьевна
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Филиппова Анна Аркадьевна

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Коровин Александр Михайлович
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Коровин Александр Михайлович

Рентгенолог
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Королев Владимир Михайлович
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Королев Владимир Михайлович

Травматолог-ортопед, Заместитель главного врача
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Костив Александр Ярославович
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Костив Александр Ярославович

Эндоскопист
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Крикун Денис Александрович
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Крикун Денис Александрович

Нейрохирург
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Нейрохирург
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Кринкина Людмила Юрьевна
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Кринкина Людмила Юрьевна

Хирург
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Купряшин Владислав Анатольевич
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Купряшин Владислав Анатольевич

Рентгенолог
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Рентгенолог
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Кушнарева Наталья Анатольевна
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Кушнарева Наталья Анатольевна

Анестезиолог-реаниматолог
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Лазарева Марина Владимировна
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Лазарева Марина Владимировна

Невролог (невропатолог)
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Невролог (невропатолог)
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Левун Наталья Васильевна
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Левун Наталья Васильевна

Невролог (невропатолог)
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Невролог (невропатолог)
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Лецкин Александр Яковлевич
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Лецкин Александр Яковлевич

Заместитель главного врача
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Липчинская Наталья Ивановна
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Липчинская Наталья Ивановна

Кардиолог
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Кардиолог
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Литвинова Олеся Викторовна
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Литвинова Олеся Викторовна

Рентгенолог
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Рентгенолог
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Павлова Мария Дмитриевна
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Павлова Мария Дмитриевна

Кардиолог
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Локалова Надежда Константиновна
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Локалова Надежда Константиновна

Врач функциональной диагностики
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Врач функциональной диагностики
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Лягушов Дмитрий Владимирович
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Лягушов Дмитрий Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Макаров Константин Валерьевич
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Макаров Константин Валерьевич

Нейрохирург
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Нейрохирург
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Малинок Евгений Викторович
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Малинок Евгений Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
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Малышева Анна Викторовна
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Малышева Анна Викторовна

Невролог (невропатолог)
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Невролог (невропатолог)
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Марченко Марина Викторовна
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Марченко Марина Викторовна

Кардиолог
Стаж 19 лет
Кардиолог
Стаж 19 лет
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Мизко Татьяна Владимировна
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Мизко Татьяна Владимировна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
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Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
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Мнацаканян Анна Анатольевна
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Мнацаканян Анна Анатольевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
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Мороз Максим Сергеевич
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Мороз Максим Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
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Новгородцева Валентина Семеновна
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Новгородцева Валентина Семеновна

Врач клинической лабораторной диагностики
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Врач клинической лабораторной диагностики
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Онуприенко Алексей Юрьевич
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Онуприенко Алексей Юрьевич

Заместитель главного врача
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Онуприенко Галина Дмитриевна

Врач клинической лабораторной диагностики
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Врач клинической лабораторной диагностики
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Петухов Константин Леонтьевич
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Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Приходько Валентина Павловна
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0
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Приходько Валентина Павловна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
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Ревотас Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Ревотас Александр Александрович

Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год
Хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год
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Русин Сергей Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Русин Сергей Павлович

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Руссу Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Руссу Елена Юрьевна

Зав. отделением
Стаж не указан
Зав. отделением
Стаж не указан
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Рябцев Сергей Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Рябцев Сергей Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Савина Татьяна Романовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Савина Татьяна Романовна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Сапежников Владимир Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Сапежников Владимир Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Сафаров Абдулматин Анварович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Сафаров Абдулматин Анварович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
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Шешнёва Виктория Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
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1
отзыв

Шешнёва Виктория Ивановна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Кашлева Анна Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
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0
отзывов

Кашлева Анна Сергеевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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