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Краевой клинический центр онкологии
Государственная
В клинике 118 врачей
Адреса
ш. Воронежское, 164
- +7 (4212) 410 640, заведующий поликлиникой
- +7 (4212) 410 630, предварительная запись с 13.00 до 16.00
- +7 (4212) 410 628, предварительная запись с 13.00 до 16.00
- +7 (4212) 410 647, приемная гл. врача
- +7 (4212) 761 001, факс
- +7 (4212) 410 650, бухгалтерия
- +7 (4212) 410 643, отдел кадров
- +7 (4212) 409 504, регистратура ПЭТ-центра
- +7 (4212) 410 633, заведующая организационно-методическим отделом
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 6 лет
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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