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Краевой клинический центр онкологии
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Рейтинг

Краевой клинический центр онкологии

Государственная
В клинике 118 врачей
Адреса
ш. Воронежское, 164
c 8:30 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Зенюков Артем Сергеевич
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зенюков Артем Сергеевич

Онколог, Онколог-маммолог, Заместитель главного врача, Онколог-хирург
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Онколог, Онколог-маммолог, Заместитель главного врача, Онколог-хирург
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Надешкина Дина Вячеславовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Надешкина Дина Вячеславовна

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 5 лет / Врач высшей категории
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 5 лет / Врач высшей категории
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Канин Виталий Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Канин Виталий Сергеевич

Гематолог, Онколог
Стаж 23 года
Гематолог, Онколог
Стаж 23 года
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Киндялова Лилиана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киндялова Лилиана Викторовна

Онколог, Онколог-маммолог, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Тропников Владимир Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тропников Владимир Александрович

Онколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Онколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Гордиенко Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гордиенко Наталья Александровна

Врач ультразвуковой диагностики, Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Врач ультразвуковой диагностики, Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Ахтияйнен Алексей Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ахтияйнен Алексей Николаевич

Радиолог, Рентгенолог
Стаж 6 лет
Радиолог, Рентгенолог
Стаж 6 лет
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Гильмутдинова Людмила Алексеевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гильмутдинова Людмила Алексеевна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Локалов Евгений Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Локалов Евгений Геннадьевич

Онколог, Онколог-маммолог, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Кулида Иван Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулида Иван Михайлович

Онколог, Хирург
Стаж 12 лет
Онколог, Хирург
Стаж 12 лет
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Доступен вызов на дом
Князев Владимир Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Князев Владимир Петрович

Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Психиатр-нарколог
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Психиатр, Психотерапевт, Сексолог, Психиатр-нарколог
Стаж 36 лет / Врач первой категории
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Доступен вызов на дом
Скородумов Владимир Семенович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скородумов Владимир Семенович

Онколог, Хирург, Зав. отделением
Стаж 16 лет
Онколог, Хирург, Зав. отделением
Стаж 16 лет
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Баранова Светлана Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранова Светлана Вячеславовна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Бояркина Ольга Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бояркина Ольга Вячеславовна

УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 19 лет
УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 19 лет
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Боровикова Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Боровикова Ольга Александровна

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 16 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 16 лет
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Жаркая Маргарита Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Жаркая Маргарита Владимировна

Радиолог, Рентгенолог
Стаж 7 лет
Радиолог, Рентгенолог
Стаж 7 лет
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Авдеев Иван Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Авдеев Иван Анатольевич

Онколог, Онколог-маммолог, Эндоскопический хирург
Стаж не указан
Онколог, Онколог-маммолог, Эндоскопический хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Винникова Лариса Рафаильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Винникова Лариса Рафаильевна

Онколог-маммолог, Гинеколог-эндоскопист, Гинеколог-онколог
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
Онколог-маммолог, Гинеколог-эндоскопист, Гинеколог-онколог
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
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Кулинич Татьяна Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулинич Татьяна Николаевна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
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О Анастасия Сосунгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

О Анастасия Сосунгиевна

Маммолог, Онколог
Стаж 6 лет
Маммолог, Онколог
Стаж 6 лет
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Ромашко Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ромашко Светлана Сергеевна

Терапевт, Зав. трансфузиологическим кабинетом
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт, Зав. трансфузиологическим кабинетом
Стаж не указан / Врач первой категории
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Куржавский Виктор Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куржавский Виктор Владимирович

Рентгенолог, МРТ-эксперт
Стаж не указан
Рентгенолог, МРТ-эксперт
Стаж не указан
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Пермякова Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пермякова Екатерина Александровна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
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Жигжитова Жанна Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Жигжитова Жанна Николаевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Прохоренко Александр Евгеньевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Прохоренко Александр Евгеньевич

Онколог, Заведующий поликлиникой
Стаж не указан / Врач высшей категории
Онколог, Заведующий поликлиникой
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Белоконь Константин Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белоконь Константин Владимирович

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
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Литвинов Ю. А.
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Литвинов Ю. А.

Онколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Онколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Слабинский Д. Ю.
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Слабинский Д. Ю.

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Толмачев В. А.
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Толмачев В. А.

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Пак С. А.
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пак С. А.

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
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Корсяков Борис Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корсяков Борис Николаевич

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Сердюк Виталий Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сердюк Виталий Николаевич

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Волков Алексей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волков Алексей Викторович

Терапевт, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Терапевт, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Шатрова Марина Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шатрова Марина Борисовна

Врач функциональной диагностики, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Новикова Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новикова Ольга Юрьевна

Онколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Онколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Енисейская Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Енисейская Ирина Владимировна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Салеева Людмила Иннокентьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Салеева Людмила Иннокентьевна

Радиолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Радиолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ким Мария Ревомировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Мария Ревомировна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Пузырев Денис Григорьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пузырев Денис Григорьевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Васильев Алексей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильев Алексей Викторович

Маммолог, Онколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Маммолог, Онколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Протасевич Виктор Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Протасевич Виктор Анатольевич

Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Бекова Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бекова Ольга Ивановна

Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Бражевский Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бражевский Сергей Владимирович

Зав. эндоскопическим отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Зав. эндоскопическим отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
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Шайкина Александра Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шайкина Александра Сергеевна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач второй категории
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Булгакова Ирина Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Булгакова Ирина Евгеньевна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Баланда Т. П.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баланда Т. П.

Онколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Онколог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Макарова В. А.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макарова В. А.

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
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Путинцева Т. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Путинцева Т. В.

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
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Федорчук С. Б.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федорчук С. Б.

Онколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Онколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Шутов Д. А.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шутов Д. А.

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
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Аксиненко В. Р.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аксиненко В. Р.

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Воскобойникова О. Н.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воскобойникова О. Н.

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Довгий А. И.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Довгий А. И.

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Думанова Е. А.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Думанова Е. А.

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Кобысов Р. С.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кобысов Р. С.

Торакальный хирург, Рентгенолог
Стаж не указан
Торакальный хирург, Рентгенолог
Стаж не указан
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Кондратьева Н. Н.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кондратьева Н. Н.

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Мельников А. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельников А. В.

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Нелюбина О. И.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нелюбина О. И.

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Потаенко И. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Потаенко И. В.

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Потапова Т. П.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Потапова Т. П.

Радиолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Радиолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Бабушкина М. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабушкина М. В.

Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
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Водотыко И. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Водотыко И. В.

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Дмитриев Д. Г.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дмитриев Д. Г.

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
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Завадская С. В.

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Зиновенко С. В.
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Зиновенко С. В.

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Курбанова С. В.
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Курбанова С. В.

Врач клинической лабораторной диагностики
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Врач клинической лабораторной диагностики
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Лаптева Л. В.
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Пильтяй М. В.
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Врач клинической лабораторной диагностики
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Савенко О. В.
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Савенко О. В.

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Ефимова С. А.
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Ефимова С. А.

Врач клинической лабораторной диагностики
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Супрунов А. Д.
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Супрунов А. Д.

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Варанцовян А. Н.
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Варанцовян А. Н.

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Попова Г. М.
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Попова Г. М.

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Чудновский К. В.
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Чудновский К. В.

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Банников А. А.
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Банников А. А.

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Кулешов О. В.
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Прохорова Ю. А.
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Андриенко О. С.
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Андриенко О. С.

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Колесняк А. В.
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Колесняк А. В.

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Надешкин К. Ю.
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Рыжавская И. Б.
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Шаповал А. А.
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Шаповал А. А.

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Гершгорин Д. А.
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Гершгорин Д. А.

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Яковцев В. П.
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Яковцев В. П.

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Дорошенко Н. П.
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Дорошенко Н. П.

Анестезиолог-реаниматолог
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Иполитова Л. В.
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Иполитова Л. В.

Анестезиолог-реаниматолог
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Левин Владимир Николаевич
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Левин Владимир Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
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Мороз С. А.
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Мороз С. А.

Анестезиолог-реаниматолог
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Охотник Д. Е.
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Охотник Д. Е.

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Пайкин О. С.
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Пайкин О. С.

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Примак Д. А.
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Примак Д. А.

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Росинская Г. Г.
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Росинская Г. Г.

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Скотникова Н. М.
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Скотникова Н. М.

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Хван Е. Г.
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Хван Е. Г.

Анестезиолог-реаниматолог
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Шайкин Д. В.
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Шульгин И. Н.
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Якименко М. И.
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Мардашова О. Д.
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Орлов И. А.
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Барканова М. С.
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Ерихова С. А.
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Ким М. Р.
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Фоминых Е. Д.
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Поликутина М. Н.
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Поликутина М. Н.

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Сивов Е. В.
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Сивов Е. В.

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Трегубов П. А.
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Трегубов П. А.

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Ульянова О. С.
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Ульянова О. С.

Онколог, Зав. отделением
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Берсенадзе А. И.
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Берсенадзе А. И.

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Барканов Евгений Владимирович
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Барканов Евгений Владимирович

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Вон А. Ч.
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Плотников А. А.
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Стрелкова В. М.
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Стрелкова В. М.

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Торопчанина Т. В.
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Торопчанина Т. В.

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Трякина Т. И.
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Трякина Т. И.

Рентгенолог
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