- Главная
- Все клиники
- Кристалл
Кристалл
В клинике 12 врачейЗаписаться на приём
Адреса
ул. Карла Маркса, 158Б
- +7 (4212) 759 010, центр восстановительной медицины
- +7 (4212) 746 444, стоматология
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
МЦ «Кристалл» предлагает:
- Кабинет нарколога: лечение зависимостей;
- Кабинет хирургии крови: наиболее эффективный уникальный метод очищения крови — плазмаферез, применяется для лечения и профилактики более чем 200 заболеваний, в том числе гепатита В и С, сахарного диабета, цирроза, онко-процессов, для оздоровления и омоложения организма, стимуляции иммунитета, значительно снижает частоту возникновения аллергических, инфекционных и вирусных заболеваний;
- Кабинет психотерапии: лечение неврозов, депрессии, последствий стрессов, конфликтов, катастроф, расстройств личности; психологическая реабилитация больных алкогольной и наркотической зависимостью.
Скорая помощь при запоях — экстренный вызов на дом круглосуточно для алкогольной деинтоксикации. Лечение в стационаре — пребывание в палате гостиничного типа.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 33 года
Стаж 33 года
Записаться на приём
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 32 года
Стаж 32 года
Записаться на приём
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 24 года
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре