МЦ «Кристалл» предлагает:

Кабинет нарколога: лечение зависимостей;

Кабинет хирургии крови: наиболее эффективный уникальный метод очищения крови — плазмаферез, применяется для лечения и профилактики более чем 200 заболеваний, в том числе гепатита В и С, сахарного диабета, цирроза, онко-процессов, для оздоровления и омоложения организма, стимуляции иммунитета, значительно снижает частоту возникновения аллергических, инфекционных и вирусных заболеваний;

Кабинет психотерапии: лечение неврозов, депрессии, последствий стрессов, конфликтов, катастроф, расстройств личности; психологическая реабилитация больных алкогольной и наркотической зависимостью.

Скорая помощь при запоях — экстренный вызов на дом круглосуточно для алкогольной деинтоксикации. Лечение в стационаре — пребывание в палате гостиничного типа.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.