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Кристалл
3.9
Рейтинг

Кристалл

В клинике 12 врачей
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Адреса
ул. Карла Маркса, 158Б
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Стоматология
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Реабилитационный центр
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Климов Андрей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Климов Андрей Викторович

Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года
Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года
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Чунарев Федор Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чунарев Федор Леонидович

Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт, Терапевт, Гирудотерапевт
Стаж 27 лет
Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт, Терапевт, Гирудотерапевт
Стаж 27 лет
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Принимает детей
Горбунов Иван Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горбунов Иван Андреевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Шведова Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шведова Марина Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 32 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 32 года
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Ли Александр Евгеньевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ли Александр Евгеньевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Горбачева Елена Валенинова
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Горбачева Елена Валенинова

Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Никитина Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитина Елена Алексеевна

Стоматолог-ортопед
Стаж 25 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
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Мушникова Ольга Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мушникова Ольга Васильевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Хабирова Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хабирова Светлана Николаевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 24 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кириллов Алексей Георгиевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кириллов Алексей Георгиевич

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Сава Елена Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сава Елена Павловна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Дяталан Джемма Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дяталан Джемма Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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