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Люмьер
5.6
Рейтинг

Люмьер

В клинике 12 врачей
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Адреса
ул. Краснореченская, 189
1-й этаж
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
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Информация

Стоматология европейского уровня. Врачи высокой квалификации. Хирург-имплантолог - кандидат медицинских наук. Современное оборудование и технологии (микроскоп, лазер, 3D диагностика и т. д.).

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Врачи работающие в клинике
Троценко Константин Геннадьевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Троценко Константин Геннадьевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
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Шлык (Нараева) Лариса Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
18
отзывов

Шлык (Нараева) Лариса Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Демихова Ольга Александровна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Демихова Ольга Александровна

Стоматолог
Стаж 13 лет
Стоматолог
Стаж 13 лет
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Принимает детей
Трошин Роман Васильевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Трошин Роман Васильевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
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Островский Илья Андреевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Островский Илья Андреевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Видякин Антон Вячеславович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Видякин Антон Вячеславович

Стоматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 11 лет
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Путяйкина Анна Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Путяйкина Анна Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Черкасова Анастасия Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черкасова Анастасия Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Ермаков Денис Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ермаков Денис Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 4 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 4 года
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Корелова Анна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корелова Анна Викторовна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 3 года
Стоматолог-ортодонт
Стаж 3 года
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Иванова Валерия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Валерия Владимировна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
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Берестянная Марина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Берестянная Марина Сергеевна

Стоматолог
Стаж 8 лет
Стоматолог
Стаж 8 лет
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Принимает детей

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