- Главная
- Все клиники
- Люмьер
Люмьер
В клинике 12 врачейЗаписаться на приём
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Стоматология европейского уровня. Врачи высокой квалификации. Хирург-имплантолог - кандидат медицинских наук. Современное оборудование и технологии (микроскоп, лазер, 3D диагностика и т. д.).
Консультации:
- терапевт - бесплатно,
- детский стоматолог - 360 руб.
- ортодонт, ортопед, хирург - 500 руб.,
- хирург-имплантолог Трошин Р. В. - от 500 руб., Троценко К. Г. - 1050 руб.
ООО "Константа".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Записаться на приём
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Записаться на приём
Принимает детей
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 4 года
Стаж 4 года
Записаться на приём
Стаж 3 года
Стаж 3 года
Записаться на приём
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
Записаться на приём
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Принимает детей