Компания основана в 1994 году, оказывает эстетические медицинские услуги по коррекции лица и тела без операции, основное направление - врачебная косметология.

Центр оказывает врачебные, высококвалифицированные услуги с использованием современного медицинского косметологического оборудования и препаратов, в том числе лазеров (Италия), аппаратов для радиоволнового лифтинга (США), мезопорации - введение активных веществ в кожу без инъекций (Израиль), пилингов (Испания), препаратов для инъекционной и контурной пластики (Западная Европпа, Россия). С пациентами работают врачи с большим опытом в эстетической медицине. Проводится коррекция возрастных изменений лица и тела, коррекция фигуры.

Методы:

инъекционная косметология,

SMAS лифтинг,

плазмолифтинг,

контурная пластика и ботулинотерапия,

нитевой лифтинг,

лазерное омоложение и эпиляция,

LPG-массаж и криомоделирование,

аппаратный лифтинг.

Врачи центра составляют индивидуальные программы по лечению акне, омоложению лица и тела, коррекции фигуры, исправления различных эстетических недостатков.

Все процедуры проводятся на передовом медицинском оборудовании с соблюдением всех правил безопасности.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.