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Косметологические и физиотерапевтические услуги для коррекции лица и тела, лечение дерматологических и других заболеваний. Коррекция фигуры.
Компания основана в 1994 году, оказывает эстетические медицинские услуги по коррекции лица и тела без операции, основное направление - врачебная косметология.
Центр оказывает врачебные, высококвалифицированные услуги с использованием современного медицинского косметологического оборудования и препаратов, в том числе лазеров (Италия), аппаратов для радиоволнового лифтинга (США), мезопорации - введение активных веществ в кожу без инъекций (Израиль), пилингов (Испания), препаратов для инъекционной и контурной пластики (Западная Европпа, Россия). С пациентами работают врачи с большим опытом в эстетической медицине. Проводится коррекция возрастных изменений лица и тела, коррекция фигуры.
Методы:
- инъекционная косметология,
- SMAS лифтинг,
- плазмолифтинг,
- контурная пластика и ботулинотерапия,
- нитевой лифтинг,
- лазерное омоложение и эпиляция,
- LPG-массаж и криомоделирование,
- аппаратный лифтинг.
Врачи центра составляют индивидуальные программы по лечению акне, омоложению лица и тела, коррекции фигуры, исправления различных эстетических недостатков.
Все процедуры проводятся на передовом медицинском оборудовании с соблюдением всех правил безопасности.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.