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Медэст
8.1
Рейтинг

Медэст

В клинике 4 врача
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Адреса
ул. Дзержинского, 21А кор. 2
1-й этаж
c 8:00 до 21:00. Сейчас закрыто
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Информация

Косметологические и физиотерапевтические услуги для коррекции лица и тела, лечение дерматологических и других заболеваний. Коррекция фигуры.

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Врачи работающие в клинике
Спорыхина Татьяна Дмитриевна
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Спорыхина Татьяна Дмитриевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Физиотерапевт, Дерматовенеролог, Главный врач
Стаж 31 год / Кандидат медицинских наук
Косметолог (дерматолог-косметолог), Физиотерапевт, Дерматовенеролог, Главный врач
Стаж 31 год / Кандидат медицинских наук
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Маркина Екатерина Александровна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Маркина Екатерина Александровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 7 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 7 лет
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Пряслова Светлана Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пряслова Светлана Владимировна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 25 лет
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 25 лет
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Крживокольская Марина Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крживокольская Марина Андреевна

Косметолог
Стаж не указан
Косметолог
Стаж не указан
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