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Медицинский центр
В клинике 16 врачей
Адреса
ул. Ленинградская, 25А
1-й этаж, пристройка
- +7 (4212) 301 918, регистратура
- +7 (4212) 301 911, регистратура
- +7 (4212) 301 958, отдел по работе с корпоративными клиентами
- +7 (4212) 301 940, отдел по работе с корпоративными клиентами
- +7 (4212) 329 648, бухгалтерия
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Информация
ООО Негосударственное учреждение здравоохранения "Медицинский центр".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 7 лет / Врач первой категории
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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