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Медицинский центр
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Рейтинг

Медицинский центр

В клинике 16 врачей
Адреса
ул. Ленинградская, 25А
1-й этаж, пристройка
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
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Врачи работающие в клинике
Сятковская Альбина Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сятковская Альбина Львовна

Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Любимова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Любимова Елена Николаевна

УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Непомнящих Светлана Федоровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Непомнящих Светлана Федоровна

Гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Приставко Татьяна Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Приставко Татьяна Георгиевна

Психиатр, Психиатр-нарколог, Зав. отделением, Геронтолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Психиатр, Психиатр-нарколог, Зав. отделением, Геронтолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ярощенко Лариса Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ярощенко Лариса Викторовна

Дерматовенеролог, Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Дерматовенеролог, Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Палеха Диана Альфредовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Палеха Диана Альфредовна

Зав. отделением, Профпатолог
Стаж не указан
Зав. отделением, Профпатолог
Стаж не указан
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Малюгина Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малюгина Светлана Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Кулакаускас Оксана Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулакаускас Оксана Геннадьевна

Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
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Безменова Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безменова Татьяна Владимировна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Качкина Марина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Качкина Марина Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Рындина Ольга Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рындина Ольга Григорьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Бусыгина Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бусыгина Наталья Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Шадрина Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шадрина Елена Валерьевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
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Попов Дмитрий Александровач
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попов Дмитрий Александровач

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Кошевая Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кошевая Светлана Владимировна

Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
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Яковенко Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яковенко Елена Владимировна

Врач функциональной диагностики, Профпатолог
Стаж 22 года
Врач функциональной диагностики, Профпатолог
Стаж 22 года
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