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МилаСтом
0.5
Рейтинг

МилаСтом

В клинике 5 врачей
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Адреса
б-р Амурский, 38
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Стом Практика
ул. Тихоокеанская, 218А
2-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Киселева Анастасия Нортыновна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Киселева Анастасия Нортыновна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Палёная Татьяна Михайловна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Палёная Татьяна Михайловна

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 19 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 19 лет
Записаться на приём
Вацик Анастасия Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вацик Анастасия Станиславовна

Зубной врач
Стаж 11 лет
Зубной врач
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Шуплецова Ольга Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шуплецова Ольга Борисовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Гавришева Анастасия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гавришева Анастасия Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Записаться на приём
Принимает детей

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