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МилаСтом
В клинике 5 врачейЗаписаться на приём
Адреса
б-р Амурский, 38
1-й этаж
Стом Практика
ул. Тихоокеанская, 218А
2-й этаж
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Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей