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Эксперт
3.8
Рейтинг

Эксперт

В клинике 9 врачей
Адреса
ул. Промышленная, 20Б
1-й этаж
c 7:00 до 23:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 32 минуты
Пн.
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Информация

Центр оснащен современным оборудованием экспертного класса Philips Achieva (Филипс Ачива).

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Врачи работающие в клинике
Соколенко Константин Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколенко Константин Алексеевич

Зав. отделением
Стаж не указан
Зав. отделением
Стаж не указан
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Косицына Наталья Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Косицына Наталья Юрьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Вдовиченко Алла Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вдовиченко Алла Алексеевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Козлова Анастасия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлова Анастасия Алексеевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Мун Владислав Валериевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мун Владислав Валериевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Плотников Андрей Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плотников Андрей Алексеевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Скударнова Виктория Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скударнова Виктория Валерьевна

Фтизиатр, Рентгенолог
Стаж не указан
Фтизиатр, Рентгенолог
Стаж не указан
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Ядрищенский Павел Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ядрищенский Павел Николаевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Сытая Мария Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сытая Мария Борисовна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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