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Эксперт
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Информация
Центр оснащен современным оборудованием экспертного класса Philips Achieva (Филипс Ачива).
Виды МРТ, осуществляемые центром:
- МРТ головного мозга;;
- МРТ придаточных пазух носа;
- МРТ глазных орбит и зрительного нерва;
- МРТ гипофиза;
- МРТ эпифиза;
- МРТ височно-нижнечелюстного сустава;
- МРТ артерии головного мозга;
- МРТ артерий и вен головного мозга;
- МРТ шеи;
- МРТ артерии почек;
- МРТ периферических артерий;
- МРТ-аортография;
- МРТ артерии таза;
- МРТ кранновертебрального перехода;
- МРТ почек;
- МРТ живота;
- МРТ органов малого таза;
- Антенатальное обследование плода;
- МРТ мужских наружных половых органов;
- МРТ локтевых, плечевых и лучезапястных суставов;
- МРТ кисти;
- МРТ тазобедренных, коленных и голеностопных суставов;
- МРТ стопы;
- МРТ мягких тканей шеи;
- Внутривенное контрастное усиление.
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Врачи работающие в клинике
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Принимает детей
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