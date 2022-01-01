  1. Главная
  2. Все клиники
  3. МРТ Лидер
МРТ Лидер
4.6
Рейтинг

МРТ Лидер

В клинике 3 врача
Записаться на приём
Адреса
ул. Некрасова, 44А
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Федеральная сеть диагностических центров высокого уровня.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Авясов Александр Рафикович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Авясов Александр Рафикович

Рентгенолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Мороз Мария Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мороз Мария Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Записаться на приём
Сергеев Игорь Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергеев Игорь Витальевич

Рентгенолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Записаться на приём

Другие клиники

  • Дорожная клиническая больница
    Дорожная клиническая больница В клинике 261 врач
    3.4
  • Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
    Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева В клинике 330 врачей
    0.0
  • Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
    Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича В клинике 340 врачей
    5.0
  • Краевая клиническая психиатрическая больница
    Краевая клиническая психиатрическая больница В клинике 127 врачей
    4.9
Все клиники