ООО "Атлантис".

Основное направление компании – оказание высококачественных и высокотехнологичных диагностических услуг.

Компания специализируется на МРТ диагностике – одном из современных, информативных и безопасных методов диагностики. Центры оснащены современными и точными МРТ аппаратами (Philips, Siemens 1.5 Т).

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