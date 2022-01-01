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МРТ Лидер
В клинике 3 врачаЗаписаться на приём
Адреса
ул. Некрасова, 44А
1-й этаж
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Информация
Федеральная сеть диагностических центров высокого уровня.
ООО "Атлантис".
Основное направление компании – оказание высококачественных и высокотехнологичных диагностических услуг.
Компания специализируется на МРТ диагностике – одном из современных, информативных и безопасных методов диагностики. Центры оснащены современными и точными МРТ аппаратами (Philips, Siemens 1.5 Т).
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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