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Наталья
0.0
Рейтинг

Наталья

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Лермонтова, 3
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Косметологические услуги. Продажа и доставка живых цветов. Творческая мастерская. Всё для сада и огорода.

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Врачи работающие в клинике
Сидорова Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидорова Наталья Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 16 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Шевченко Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевченко Ольга Александровна

Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж не указан
Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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