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Невродом
В клинике 21 врачЗаписаться на приём
Адреса
ул. Калинина, 138
1-й этаж
ул. Советская, 37
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Информация
Прием невролога, психиатра, эпилептолога, педиатра, психолога, логопеда, дефектолога. Занятия для детей с задержкой речевого и психоречевого развития, запинками в речи, трудностями в построении рассказа.
Дальневосточный центр клинической неврологии "НевроДом".
Услуги:
- Прием невролога, психиатра, эпилептолога, педиатра,
- Логопедов,
- Психологов и спец. психологов,
- Дефектологов,
- Педагогов арт-терапии,
- Музыкальной стимуляции для детей с небольшими нарушениями речи, для детей с нарушениями речи, ОВЗ, часто и длительно болеющих, имеющих трудности в усвоении учебных программ,
- Раннее речевое развитие, запуск речи, ЗРР, ЗПР, аутизм, ФФН, ОНР, дизартрия, дыхательная гимнастика, логопедический массаж.
Восстановление речи после травм, инсульта, ДЦП, операций у взрослых и детей с 10 лет. Специализация: восстановительное обучение при афазии.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 40 лет / Врач первой категории
Стаж 40 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
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Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 3 года / Врач первой категории
Стаж 3 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 2 года / Врач высшей категории
Стаж 2 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 3 года / Врач первой категории
Стаж 3 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей