Дальневосточный центр клинической неврологии "НевроДом".

Услуги:

Прием невролога, психиатра, эпилептолога, педиатра,

Логопедов,

Психологов и спец. психологов,

Дефектологов,

Педагогов арт-терапии,

Музыкальной стимуляции для детей с небольшими нарушениями речи, для детей с нарушениями речи, ОВЗ, часто и длительно болеющих, имеющих трудности в усвоении учебных программ,

Раннее речевое развитие, запуск речи, ЗРР, ЗПР, аутизм, ФФН, ОНР, дизартрия, дыхательная гимнастика, логопедический массаж.

Восстановление речи после травм, инсульта, ДЦП, операций у взрослых и детей с 10 лет. Специализация: восстановительное обучение при афазии.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.