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Невродом
0.5
Рейтинг

Невродом

В клинике 21 врач
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Адреса
ул. Калинина, 138
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Советская, 37
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Информация

Прием невролога, психиатра, эпилептолога, педиатра, психолога, логопеда, дефектолога. Занятия для детей с задержкой речевого и психоречевого развития, запинками в речи, трудностями в построении рассказа.

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Врачи работающие в клинике
Бажанова Юлия Викторовна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бажанова Юлия Викторовна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Эпилептолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Эпилептолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Свяжина Светлана Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Свяжина Светлана Васильевна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-эксперт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-эксперт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Славникова Анна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Славникова Анна Александровна

Остеопат
Стаж не указан
Остеопат
Стаж не указан
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Принимает детей
Краснова Марина Александровна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Краснова Марина Александровна

Невролог (невропатолог), Эпилептолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог), Эпилептолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Карикова Таисия Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карикова Таисия Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Покачалова Ольга Вениаминовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Покачалова Ольга Вениаминовна

Педиатр
Стаж 40 лет / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 40 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Ляпунова Юлия Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ляпунова Юлия Федоровна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Есина Елена Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Есина Елена Григорьевна

Логопед
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Логопед
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Цой Оксана Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цой Оксана Борисовна

Психолог
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Психолог
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Абдрафикова Лидия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абдрафикова Лидия Анатольевна

Клинический психолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Клинический психолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Неудачина Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Неудачина Наталья Алексеевна

Психолог, Клинический психолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Психолог, Клинический психолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Курина Ксения Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Курина Ксения Юрьевна

Клинический психолог
Стаж 3 года / Врач первой категории
Клинический психолог
Стаж 3 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Сипкина Нона Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сипкина Нона Владимировна

Массажист
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Массажист
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Шибанова Валентина Максимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шибанова Валентина Максимовна

Массажист, Остеопат
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Массажист, Остеопат
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Летучая Галина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Летучая Галина Алексеевна

Массажист
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Массажист
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Решетникова Елизавета Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Решетникова Елизавета Дмитриевна

Логопед-дефектолог
Стаж 2 года / Врач высшей категории
Логопед-дефектолог
Стаж 2 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Татарчукова Евгения Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Татарчукова Евгения Юрьевна

Логопед-дефектолог
Стаж 3 года / Врач первой категории
Логопед-дефектолог
Стаж 3 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Панкова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панкова Елена Владимировна

Логопед-дефектолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Логопед-дефектолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ничук Элла Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ничук Элла Витальевна

Логопед, Мануальный терапевт, Массажист, Остеопат
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Логопед, Мануальный терапевт, Массажист, Остеопат
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Зайцев Олег Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайцев Олег Александрович

Клинический психолог
Стаж не указан
Клинический психолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Рахматулина София Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рахматулина София Анатольевна

Логопед-дефектолог
Стаж не указан
Логопед-дефектолог
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей

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