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Нейромед
В клинике 17 врачейЗаписаться на приём
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Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Принимает детей
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Стаж 14 лет / Врач первой категории
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Стаж 17 лет / Врач второй категории
Стаж 17 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Стаж 24 года / Врач второй категории
Стаж 24 года / Врач второй категории
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Принимает детей
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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