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Нейромед
0.5
Рейтинг

Нейромед

В клинике 17 врачей
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Адреса
ул. Флегонтова, 4
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Селецкий Александр Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Селецкий Александр Анатольевич

УЗИ-специалист
Стаж 18 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Сухина Светлана Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сухина Светлана Михайловна

Невролог (невропатолог), Зав. центром, Эпилептолог
Стаж 13 лет
Невролог (невропатолог), Зав. центром, Эпилептолог
Стаж 13 лет
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Принимает детей
Корвякова Светлана Серафимовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Корвякова Светлана Серафимовна

Ревматолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Ревматолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Заболотная Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Заболотная Ольга Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Череповская Татьяна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Череповская Татьяна Андреевна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Эпилептолог
Стаж 11 лет
Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Эпилептолог
Стаж 11 лет
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Мартынюк Ольга Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мартынюк Ольга Олеговна

Гастроэнтеролог, Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Гастроэнтеролог, Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Юсуфов Иван Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юсуфов Иван Александрович

Нейрохирург
Стаж 11 лет
Нейрохирург
Стаж 11 лет
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Васильева Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Наталья Николаевна

Терапевт, Эндокринолог
Стаж 10 лет
Терапевт, Эндокринолог
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Соколов Михаил Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколов Михаил Васильевич

Кардиолог
Стаж 13 лет
Кардиолог
Стаж 13 лет
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Ильева Виолетта Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ильева Виолетта Григорьевна

Гастроэнтеролог, Педиатр, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 6 лет
Гастроэнтеролог, Педиатр, Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Оренбургская Светлана Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Оренбургская Светлана Леонидовна

Массажист
Стаж 11 лет
Массажист
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Ахмедова Дина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ахмедова Дина Геннадьевна

УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
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Принимает детей
Баранник Наталья Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранник Наталья Валерьевна

Психолог
Стаж 14 лет
Психолог
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Николаева Анна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николаева Анна Ивановна

Логопед-дефектолог
Стаж 11 лет
Логопед-дефектолог
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Лысых Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лысых Екатерина Александровна

Психолог, Логопед-дефектолог
Стаж 10 лет
Психолог, Логопед-дефектолог
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Красникова Евгения Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Красникова Евгения Петровна

Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет
Педиатр, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Полубоярцева Светлана Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полубоярцева Светлана Геннадьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 16 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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