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Независимость
В клинике 4 врача
Адреса
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 64
- +7 (4212) 200 668
- +7 (914) 373 42 08, руководитель
- +7 (914) 411 08 76, ведущий психолог
ул. Центральная, 14В
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Информация
Профессиональное лечение алкогольной и наркотической зависимостей. Многолетний опыт, индивидуальные условия, компетентные специалисты, передовые методики. При соблюдении рекомендаций - гарантия результата устойчивой ремиссии.
АНО ЦСА "Независимость".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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