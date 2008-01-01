  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Независимость
Независимость
1.7
Рейтинг

Независимость

В клинике 4 врача
Адреса
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 64
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Центральная, 14В
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Профессиональное лечение алкогольной и наркотической зависимостей. Многолетний опыт, индивидуальные условия, компетентные специалисты, передовые методики. При соблюдении рекомендаций - гарантия результата устойчивой ремиссии.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Леонтьева Ирина Аркадьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Леонтьева Ирина Аркадьевна

Невролог (невропатолог), Психиатр-нарколог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Психиатр-нарколог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Артём Савва Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артём Савва Михайлович

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иван Борченко
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иван Борченко

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Александр Леонов
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Александр Леонов

Клинический психолог
Стаж не указан
Клинический психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Перинатальный центр
    Перинатальный центр В клинике 158 врачей
    6.1
  • Краевая клиническая психиатрическая больница
    Краевая клиническая психиатрическая больница В клинике 127 врачей
    4.9
  • Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
    Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича В клинике 340 врачей
    5.0
  • Родильный дом №1
    Родильный дом №1 В клинике 140 врачей
    0.0
Все клиники