Фитнес-центр "Новая планета" - команда профессионалов в индустрии фитнеса. Каждый сотрудник является дипломированным специалистом в области физической культуры.

Услуги:

Групповые программы;

Косметология;

Фитнес тест с применением аппарата "Медасс";

Массажный кабинет;

Турецкая баня.

В фитнес-клубе проводятся занятия по фитнесу. Есть тренажерный зал, душевые, закрывающиеся шкафчики, магазин спортивного питания и бассейн.

Типы тренажеров - беговые дорожки, велотренажеры, гребные тренажеры, степперы, тренажеры для бицепса, тренажеры для грудных мышц, тренажеры для ног, тренажеры для плеч и трапеций, тренажеры для пресса, тренажеры для спины, тренажеры для трицепса, эллиптические тренажеры.

Виды фитнес-занятий — аквааэробика, аэробика, пилатес, сайкл-аэробика, силовая аэробика, степ-аэробика, стретчинг, танцевальная аэробика, фитбол.