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Новая Планета
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Новая Планета

Адреса
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 10А
c 8:00 до 22:00. Сейчас открыто. Закроется через 30 минут
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