- Главная
- Все клиники
- Новая Планета
Новая Планета
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Фитнес-центр "Новая планета" - команда профессионалов в индустрии фитнеса. Каждый сотрудник является дипломированным специалистом в области физической культуры.
Услуги:
- Групповые программы;
- Косметология;
- Фитнес тест с применением аппарата "Медасс";
- Массажный кабинет;
- Турецкая баня.
В фитнес-клубе проводятся занятия по фитнесу. Есть тренажерный зал, душевые, закрывающиеся шкафчики, магазин спортивного питания и бассейн.
Типы тренажеров - беговые дорожки, велотренажеры, гребные тренажеры, степперы, тренажеры для бицепса, тренажеры для грудных мышц, тренажеры для ног, тренажеры для плеч и трапеций, тренажеры для пресса, тренажеры для спины, тренажеры для трицепса, эллиптические тренажеры.
Виды фитнес-занятий — аквааэробика, аэробика, пилатес, сайкл-аэробика, силовая аэробика, степ-аэробика, стретчинг, танцевальная аэробика, фитбол.