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Обучайка
0.0
Рейтинг

Обучайка

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Истомина, 14Б
c 10:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Развитие детей от 4 до 9 лет. Детский сад для детей от 1,5. Подготовка к школе. Группа продленного дня для детей от 7 до 9 лет. Английский язык, логопед, театральная студия, художественная мастерская.

Врачи работающие в клинике
Носков Никита Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Носков Никита Николаевич

Психолог
Стаж 7 лет
Психолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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