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Обучайка
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Информация
Развитие детей от 4 до 9 лет. Детский сад для детей от 1,5. Подготовка к школе. Группа продленного дня для детей от 7 до 9 лет. Английский язык, логопед, театральная студия, художественная мастерская.
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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