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Омега ДВ
В клинике 3 врача
Адреса
Офис
ул. Воронежская, 138
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Информация
Осуществляет комплекс процедур по лечению и реабилитации людей страдающих наркоманией, алкоголизмом и всеми видами химических и нехимических зависимостей: курительные смеси, соли, спайсы, игровая зависимость.
Врачи работающие в клинике
Стаж 33 года
Стаж 33 года
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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