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Омега ДВ
5.9
Рейтинг

Омега ДВ

В клинике 3 врача
Адреса
Офис
ул. Воронежская, 138
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
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Информация

Осуществляет комплекс процедур по лечению и реабилитации людей страдающих наркоманией, алкоголизмом и всеми видами химических и нехимических зависимостей: курительные смеси, соли, спайсы, игровая зависимость.

Врачи работающие в клинике
Климов Андрей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Климов Андрей Викторович

Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года
Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года
Записаться на приём
Пономарева Яна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономарева Яна Геннадьевна

Психолог
Стаж 11 лет
Психолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бондаренко Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондаренко Татьяна Анатольевна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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