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Oral Clinic
В клинике 3 врача
Адреса
ул. Дзержинского, 64
1-й этаж
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Информация
Услуги:
- Бесплатная консультация;
- Имплантация;
- Ортопедическая стоматология.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж не указан
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