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Oral Clinic
0.0
Рейтинг

Oral Clinic

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Дзержинского, 64
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Фёдоров Андрей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фёдоров Андрей Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Абрамова Евгения Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абрамова Евгения Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Шахназарян Мамикон Размикович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шахназарян Мамикон Размикович

Стоматолог-ортопед, Директор клиники
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Директор клиники
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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