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Плаза Дент
В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Ленина, 85
ТРЦ "Энергоплаза", 11-й этаж
- +7 (4212) 661 646, регистратура
- +7 (962) 584 52 79, отдел кадров
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Информация
Стоматологическая клиника проводит комплексное лечение полости рта.
ООО "Бархат Амурский".
Прежнее название компании - "WorldDent".
Филиал находится в ТРЦ "Энергоплаза".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 5 лет / Врач первой категории
Стаж 5 лет / Врач первой категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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Принимает детей
Стаж не указан
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