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Плаза Дент
4.6
Рейтинг

Плаза Дент

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Ленина, 85
ТРЦ "Энергоплаза", 11-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Клиника
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c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Отдел кадров
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Выходной
Вс.
Выходной
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Информация

Стоматологическая клиника проводит комплексное лечение полости рта.

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Врачи работающие в клинике
Безмощук Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безмощук Сергей Владимирович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 5 лет / Врач первой категории
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 5 лет / Врач первой категории
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Гринева Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гринева Наталья Михайловна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Бурлака Иван Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурлака Иван Иванович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Актанко Татьяна Яковлевна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Актанко Татьяна Яковлевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 22 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог общей практики
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Опрышко Евгений Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Опрышко Евгений Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мещерякова Полина Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мещерякова Полина Игоревна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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