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Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
0.0
Рейтинг

Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю

Государственная
В клинике 45 врачей
Адреса
ул. Ленина, 37
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Информация

Нет информации

Врачи работающие в клинике
Корогод Ванда Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Корогод Ванда Владимировна

Эндокринолог
Стаж 9 лет
Эндокринолог
Стаж 9 лет
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Маринина Лилиана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маринина Лилиана Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 27 лет / Врач первой категории
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Баклашкина Ирина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баклашкина Ирина Валерьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Агиевич Татьяна Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Агиевич Татьяна Борисовна

Кардиолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Но Наталья Енбоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Но Наталья Енбоновна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Годяева Татьяна Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Годяева Татьяна Николаевна

Гастроэнтеролог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Гончарова Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гончарова Елена Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 8 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Похиль Яна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Похиль Яна Николаевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Зелинский Михаил Васильевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Зелинский Михаил Васильевич

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Татаренко Юлия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Татаренко Юлия Анатольевна

Ревматолог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 7 лет
Ревматолог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 7 лет
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Машковский Денис Андреевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Машковский Денис Андреевич

Стоматолог
Стаж 3 года
Стоматолог
Стаж 3 года
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Бердыган Анна Васильевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бердыган Анна Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Жмурко Наталья Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жмурко Наталья Сергеевна

Пульмонолог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 8 лет
Пульмонолог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 8 лет
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Брагина Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Брагина Юлия Александровна

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
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Стаценко Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стаценко Наталья Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Данилович Светлана Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилович Светлана Михайловна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Долгалева Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Долгалева Елена Геннадьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Грибова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грибова Наталья Николаевна

Уролог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Ефимова Светлана Леонтьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефимова Светлана Леонтьевна

Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Смирнов Виктор Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнов Виктор Алексеевич

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
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Усевич Марина Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Усевич Марина Ильинична

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Воробьева Светлана Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробьева Светлана Михайловна

Психиатр
Стаж 53 года / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж 53 года / Врач высшей категории
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Носова Анна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Носова Анна Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Туробова Галина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Туробова Галина Михайловна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Краснояружская Инна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Краснояружская Инна Андреевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Матрёнина Светлана Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матрёнина Светлана Васильевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Акулова Оксана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Акулова Оксана Сергеевна

Терапевт
Стаж 19 лет
Терапевт
Стаж 19 лет
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Слободенюк Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слободенюк Ирина Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Козлова Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлова Марина Викторовна

Кардиолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 10 лет
Кардиолог, Терапевт, Зав. отделением
Стаж 10 лет
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Величинская Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Величинская Елена Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Прыгунова Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прыгунова Галина Николаевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Димаков Виктор Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Димаков Виктор Иванович

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Шкляева Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шкляева Наталья Сергеевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Кожевникова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кожевникова Елена Юрьевна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
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Широбокова Юлия Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Широбокова Юлия Григорьевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Кан Вероника Тимофеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Кан Вероника Тимофеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Шромова Анна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Шромова Анна Анатольевна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
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Байбаков Андрей Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Байбаков Андрей Валерьевич

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан
Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан
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Лещева Людмила Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Лещева Людмила Степановна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Гильмутдинова Марина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Гильмутдинова Марина Александровна

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Киряева Светлана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Киряева Светлана Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Тригуб Елена Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Тригуб Елена Олеговна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Куковицкий Александр Филиппович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куковицкий Александр Филиппович

Хирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Крайненко Марина Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Крайненко Марина Константиновна

Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
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Салькова Ольга Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Салькова Ольга Валерьевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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