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- Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
Государственная
В клинике 45 врачей
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Нет информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 27 лет / Врач первой категории
Стаж 27 лет / Врач первой категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 3 года
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Стаж 8 лет
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж 53 года / Врач высшей категории
Стаж 53 года / Врач высшей категории
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Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Стаж 10 лет
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж не указан
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