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- Поликлиника №1 Доктора Татьяны Гувва
Поликлиника №1 Доктора Татьяны Гувва
В клинике 12 врачейЗаписаться на приём
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Врачи работающие в клинике
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
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Стаж 5 лет / Врач первой категории
Стаж 5 лет / Врач первой категории
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург, Врач ультразвуковой диагностики, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург, Врач ультразвуковой диагностики, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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