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Поликлиника №1 Доктора Татьяны Гувва
0.5
Рейтинг

Поликлиника №1 Доктора Татьяны Гувва

В клинике 12 врачей
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Адреса
ул. Кавказская, 45/2
1-й этаж
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Розенберг Натали Адольфовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Розенберг Натали Адольфовна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 27 лет
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 27 лет
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Селезнёва Ольга Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селезнёва Ольга Леонидовна

Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет / Врач первой категории
Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет / Врач первой категории
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Гувва Татьяна Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гувва Татьяна Львовна

Гастроэнтеролог, Терапевт, УЗИ-специалист, Главный врач, Директор клиники
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт, УЗИ-специалист, Главный врач, Директор клиники
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Матющенко Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матющенко Елена Анатольевна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Физиотерапевт
Стаж 22 года
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Физиотерапевт
Стаж 22 года
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Мельниченко Анна Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельниченко Анна Львовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
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Денисенко Софья Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисенко Софья Степановна

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Эндокринолог
Стаж 7 лет
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Буров Григорий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буров Григорий Александрович

Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург, Врач ультразвуковой диагностики, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург, Врач ультразвуковой диагностики, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
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Покиньчереда Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Покиньчереда Ирина Анатольевна

Гематолог, Терапевт
Стаж не указан
Гематолог, Терапевт
Стаж не указан
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Балаев Сергей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Балаев Сергей Викторович

Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж не указан
Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Ушакова Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ушакова Ольга Николаевна

Лор (оториноларинголог), Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 5 лет
Лор (оториноларинголог), Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Савченко Екатерина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савченко Екатерина Григорьевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
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Сидоренко Денис Станиславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренко Денис Станиславович

Нефролог
Стаж 5 лет
Нефролог
Стаж 5 лет
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