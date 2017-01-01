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Премьер
0.0
Рейтинг

Премьер

В клинике 8 врачей
Адреса
ул. Тургенева, 96 кор. 2
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Харина Надежда Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Харина Надежда Николаевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Харин Александр Александрович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Харин Александр Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
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Макагон Марина Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Макагон Марина Вячеславовна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Макагон Максим Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макагон Максим Михайлович

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кенигфест Александра Вельевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кенигфест Александра Вельевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Халемендик Анна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Халемендик Анна Геннадьевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Макагон Василина Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Макагон Василина Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Макагон Михаил Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макагон Михаил Борисович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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