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Туберкулезная больница
0.0
Рейтинг

Туберкулезная больница

Государственная
В клинике 81 врач
Адреса
Взрослое диспансерное отделение
ул. Карла Маркса, 103
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Детское диспансерное отделение
ул. Краснодарская, 1
c 9:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Карла Маркса, 109А
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Галич Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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1
отзыв

Галич Юлия Александровна

Педиатр, Физиотерапевт, Фтизиатр
Стаж 12 лет
Педиатр, Физиотерапевт, Фтизиатр
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Мельникова Наталья Викторовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мельникова Наталья Викторовна

УЗИ-специалист, Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Ганза Виктор Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ганза Виктор Николаевич

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Фтизиатр
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Фтизиатр
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Тараненко Елена Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тараненко Елена Леонидовна

Педиатр, Фтизиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр, Фтизиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Гузь Анна Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гузь Анна Алексеевна

Диетолог, Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Диетолог, Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Дрибенец Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Дрибенец Елена Сергеевна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Калинченко Нина Леонидовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Калинченко Нина Леонидовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ковалева Евгения Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ковалева Евгения Геннадьевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ивашевская Регина Виталиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ивашевская Регина Виталиевна

Профпатолог
Стаж не указан
Профпатолог
Стаж не указан
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Карпенко Тамара Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпенко Тамара Васильевна

Фармацевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фармацевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ковалева Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалева Ольга Викторовна

Фармацевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Фармацевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Кузина Наталья Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Кузина Наталья Витальевна

Фармацевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Фармацевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Касьянова Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Касьянова Светлана Сергеевна

Фтизиатр
Стаж не указан
Фтизиатр
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Мосиенко Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мосиенко Ирина Николаевна

Зав. отделением, Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Надеина Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Надеина Ирина Юрьевна

Фармацевт
Стаж не указан
Фармацевт
Стаж не указан
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Плотникова Юлия Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плотникова Юлия Андреевна

Фтизиатр
Стаж не указан
Фтизиатр
Стаж не указан
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Равская Наталия Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Равская Наталия Ивановна

Фармацевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фармацевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Рахимов Мирали Джаборович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Рахимов Мирали Джаборович

Фтизиатр
Стаж не указан
Фтизиатр
Стаж не указан
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Самутина Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Самутина Елена Васильевна

Фтизиатр
Стаж не указан
Фтизиатр
Стаж не указан
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Соловьева Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Соловьева Наталья Владимировна

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
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Стародубцева Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стародубцева Наталья Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики, Бактериолог
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики, Бактериолог
Стаж не указан
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Сюйкалан Анна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сюйкалан Анна Анатольевна

Фтизиатр
Стаж не указан
Фтизиатр
Стаж не указан
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Усов Константин Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Усов Константин Анатольевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Плаксин Александр Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плаксин Александр Николаевич

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Скударнова Виктория Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Скударнова Виктория Валерьевна

Фтизиатр, Рентгенолог
Стаж не указан
Фтизиатр, Рентгенолог
Стаж не указан
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Куковицкая Валентина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Куковицкая Валентина Викторовна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Рабинович Инна Ефимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Рабинович Инна Ефимовна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Метелкина Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Метелкина Ирина Викторовна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Берилло Диана Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Берилло Диана Петровна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Логак Валентина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Логак Валентина Николаевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Землякова Лариса Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Землякова Лариса Федоровна

Клинический фармаколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Клинический фармаколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Валюх Игорь Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Валюх Игорь Александрович

Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Шевченко Ксения Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевченко Ксения Сергеевна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Арсентьев Геннадий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Арсентьев Геннадий Александрович

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ласковая Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ласковая Елена Ивановна

Дерматовенеролог, Фтизиатр
Стаж не указан
Дерматовенеролог, Фтизиатр
Стаж не указан
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Зорина Яна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зорина Яна Викторовна

Фтизиатр
Стаж не указан
Фтизиатр
Стаж не указан
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Щетинин Сергей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щетинин Сергей Юрьевич

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Невмерич Татьяна Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Невмерич Татьяна Григорьевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Астахова Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Астахова Анна Николаевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Шиповалова Марина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шиповалова Марина Александровна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Калиберда Раиса Савельевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Калиберда Раиса Савельевна

Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кравченко Мария Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравченко Мария Анатольевна

Фтизиатр
Стаж не указан
Фтизиатр
Стаж не указан
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Гевлич Наталья Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гевлич Наталья Васильевна

Фтизиатр
Стаж не указан
Фтизиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Завойкин Вячеслав Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Завойкин Вячеслав Михайлович

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Бойцова Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бойцова Татьяна Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 21 год / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 21 год / Врач второй категории
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Яринчук Екатерина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яринчук Екатерина Ивановна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Баженова Ирина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Баженова Ирина Алексеевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Мартын Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Мартын Елена Владимировна

Фтизиатр
Стаж не указан
Фтизиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Воробьева Людмила Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробьева Людмила Анатольевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Дьяченко Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дьяченко Ольга Александровна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Тумакова Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тумакова Елена Васильевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Муратова Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Муратова Татьяна Владимировна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Шарова Лариса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Шарова Лариса Александровна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Киселева Людмила Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Киселева Людмила Васильевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан
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Усова Ирина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Усова Ирина Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан
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Принимает детей
Исайчева Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Исайчева Елена Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Плаксина Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Плаксина Лариса Алексеевна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Метелева Елена Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Метелева Елена Георгиевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Чайка Галина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чайка Галина Анатольевна

Рентгенолог
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Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Блохина Надежда Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Блохина Надежда Павловна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Сысоев Юрий Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сысоев Юрий Валентинович

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Левин Владимир Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левин Владимир Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Немерова Зинаида Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Немерова Зинаида Федоровна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Пятко Галина Владимировна
6.0
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Рейтинг
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Пятко Галина Владимировна

Фтизиатр
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Фтизиатр
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Плотникова Людмила Николаевна
6.0
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6.0 из 10
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Плотникова Людмила Николаевна

Фтизиатр, Зав. отделением
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Фтизиатр, Зав. отделением
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Иванилова Марина Гиляжевна
6.0
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Иванилова Марина Гиляжевна

Терапевт, Фтизиатр
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Терапевт, Фтизиатр
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Федорова Оксана Юрьевна
6.0
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Федорова Оксана Юрьевна

Фтизиатр
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Фтизиатр
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Данилейчук Валентина Николаевна
6.0
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6.0 из 10
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Данилейчук Валентина Николаевна

Фтизиатр
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Емельянченко Елена Валерьевна
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Емельянченко Елена Валерьевна

Фтизиатр
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Фтизиатр
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Ван Ирина Юрьевна
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Ван Ирина Юрьевна

Фтизиатр
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Горлушкина Татьяна Николаевна
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Горлушкина Татьяна Николаевна

Фтизиатр
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Фтизиатр
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Гайман Ксения Александровна
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Гайман Ксения Александровна

Фтизиатр
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Фтизиатр
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Гросс Ольга Викторовна
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Гросс Ольга Викторовна

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Фтизиатр
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Янчук Галина Павловна
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Янчук Галина Павловна

Акушер-гинеколог
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Акушер-гинеколог
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Аксентюк Александр Витальевич
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Аксентюк Александр Витальевич

Эндоскопист, Зав. отделением
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Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Плясов Игорь Анатольевич
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Плясов Игорь Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
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Шульгин Владимир Николаевич
6.0
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6.0 из 10
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Шульгин Владимир Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Моисеева Мария Андреевна
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Моисеева Мария Андреевна

Педиатр, Фтизиатр
Стаж не указан
Педиатр, Фтизиатр
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Принимает детей
Алексеенко Надежда Юрьевна
6.0
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6.0 из 10
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Алексеенко Надежда Юрьевна

Фтизиатр, Заместитель главного врача
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Фтизиатр, Заместитель главного врача
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Беседа Владимир Александрович
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Беседа Владимир Александрович

Фтизиатр
Стаж не указан
Фтизиатр
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Голубенко Светлана Анатольевна
6.0
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6.0 из 10
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Голубенко Светлана Анатольевна

Фтизиатр
Стаж не указан
Фтизиатр
Стаж не указан
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