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Туберкулезная больница
Государственная
В клинике 81 врач
Адреса
Взрослое диспансерное отделение
ул. Карла Маркса, 103
- +7 (4212) 271 800, регистратура
Детское диспансерное отделение
ул. Краснодарская, 1
- +7 (4212) 757 574, регистратура
ул. Карла Маркса, 109А
- +7 (4212) 274 727, доб. 065 приемный покой
- +7 (4212) 274 735, приемная гл. врача
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Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 20 лет / Врач первой категории
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Стаж 9 лет / Врач первой категории
Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Стаж 21 год / Врач второй категории
Стаж 21 год / Врач второй категории
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Принимает детей
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