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Психоневрологический диспансер №1
Государственная
В клинике 2 врача
Адреса
ул. Постышева, 13
- +7 (4212) 232 715
- +7 (4212) 358 002, регистратура
Отделение анонимной наркологической помощи
ул. Запарина, 87
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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