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Психоневрологический диспансер №1
0.0
Рейтинг

Психоневрологический диспансер №1

Государственная
В клинике 2 врача
Адреса
ул. Постышева, 13
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Отделение анонимной наркологической помощи
ул. Запарина, 87
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Кравцов Александр Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравцов Александр Васильевич

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 21 год
Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 21 год
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Доступен вызов на дом
Селиванова Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селиванова Екатерина Владимировна

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
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