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Ст-Дент
0.5
Рейтинг

Ст-Дент

В клинике 6 врачей
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Адреса
пер. Картографический, 5А
оф. 36
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Миногин Владимир Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Миногин Владимир Владимирович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Степанов Павел Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанов Павел Сергеевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет
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Семёнова Елена Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семёнова Елена Константиновна

Стоматолог-ортопед
Стаж 33 года
Стоматолог-ортопед
Стаж 33 года
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Ершова Инна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ершова Инна Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Записаться на приём
Степанов Сергей Афанасьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанов Сергей Афанасьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 33 года
Стоматолог-ортопед
Стаж 33 года
Записаться на приём
Степанова Лариса Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Лариса Олеговна

Стоматолог-ортопед, Директор клиники
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Директор клиники
Стаж не указан

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