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Ст-Дент
В клинике 6 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Консультация по протезированию - 500 руб.
Стоматологические услуги:
- профессиональная гигиена;
- лечение зубов;
- декоративная стоматология;
- несъемное протезирование;
- съемное протезирование;
- хирургическая стоматология;
- зуботехническая лаборатория;
- имплантология.
ООО "Ст-Дент".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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