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Статус-Мед
0.0
Рейтинг

Статус-Мед

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Трёхгорная, 64
2-й этаж
c 10:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Самсонов Дмитрий Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Самсонов Дмитрий Александрович

Зубной врач
Стаж не указан / Врач второй категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Абазан Анна Ваниковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абазан Анна Ваниковна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кудакова Яна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудакова Яна Валерьевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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