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Стержень
0.5
Рейтинг

Стержень

В клинике 3 врача
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Адреса
ул. Гоголя, 10А
1-й этаж
c 9:00 до 21:00. Сейчас закрыто
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Информация

Специализация - лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков, артриты и артрозы суставов, сколиоз), реабилитация больных, перенесших серьезные травмы и операции опорно-двигательного аппарата.

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Врачи работающие в клинике
Питик Наталья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Питик Наталья Владимировна

Врач ЛФК
Стаж 13 лет
Врач ЛФК
Стаж 13 лет
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Принимает детей
Музыка Ростислава Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Музыка Ростислава Вячеславовна

Врач ЛФК, Спортивный врач
Стаж 20 лет
Врач ЛФК, Спортивный врач
Стаж 20 лет
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Василенко Евгения Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Василенко Евгения Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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