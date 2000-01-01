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Стержень
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Специализация - лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков, артриты и артрозы суставов, сколиоз), реабилитация больных, перенесших серьезные травмы и операции опорно-двигательного аппарата.
В продаже есть абонементы на 3 мес. - 23000 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
В центре есть тренажерный зал, душевые и закрывающиеся шкафчики.
Типы тренажеров - велотренажеры, гребные тренажеры, степперы, тренажеры для бицепса, тренажеры для грудных мышц, тренажеры для ног, тренажеры для плеч и трапеций, тренажеры для пресса, тренажеры для спины, тренажеры для трицепса, эллиптические тренажеры.