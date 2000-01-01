В продаже есть абонементы на 3 мес. - 23000 руб.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.

В центре есть тренажерный зал, душевые и закрывающиеся шкафчики.

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