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Стомадент
0.5
Рейтинг

Стомадент

В клинике 6 врачей
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Адреса
ул. Калинина, 109
1-й этаж
c 9:30 до 19:30. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Красавцев Павел Владимирович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
24
отзыва

Красавцев Павел Владимирович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Доступен вызов на дом
Наумова Надежда Михайловна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Наумова Надежда Михайловна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Верестева Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Верестева Наталья Юрьевна

Стоматолог-хирург
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стоматолог-хирург
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Павлова Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Павлова Наталья Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Сергеева Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергеева Ирина Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Бакуменко Маргарита Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бакуменко Маргарита Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей

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