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Стомадент
В клинике 6 врачейЗаписаться на приём
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Информация
ООО Стоматологический центр "Стомадент".
Консультация бесплатная.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Доступен вызов на дом
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Принимает детей