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Стоматологический центр
0.0
Рейтинг

Стоматологический центр

В клинике 3 врача
Адреса
пер. Топографический, 8
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Шайтанова Виктория Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шайтанова Виктория Викторовна

Стоматолог-хирург
Стаж 31 год
Стоматолог-хирург
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
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Козлов Дмитрий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлов Дмитрий Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грабовская Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грабовская Елена Анатольевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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