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Стоматологический центр
В клинике 3 врача
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Информация
Стоимость консультации 700 рублей.
ЗАО "Дальневосточный лесной комплекс".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 31 год
Стаж 31 год
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