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Стоматология на Прудах
В клинике 2 врачаЗаписаться на приём
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Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
ООО "Новая стоматология".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Принимает детей