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Стоматология на Прудах
0.5
Рейтинг

Стоматология на Прудах

В клинике 2 врача
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Адреса
ул. Постышева, 22
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Шандыга Алексей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шандыга Алексей Юрьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Мирошниченко Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мирошниченко Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Принимает детей

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