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Стратегия здоровья
0.0
Рейтинг

Стратегия здоровья

В клинике 1 врач
Адреса
пер. Молдавский, 4
1-й этаж
c 16:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Унжаков Виталий Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Унжаков Виталий Владимирович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет
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