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Тафи-Диагностика
В клинике 3 врача
Адреса
ул. Запарина, 49
1-й этаж
ул. Краснореченская, 165А
1-й этаж
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Информация
Более 700 видов медицинских анализов.
ООО МДЦ "ТАФИ-Хабаровск".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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