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ТриD
0.5
Рейтинг

ТриD

В клинике 5 врачей
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Адреса
ул. Шевчука, 42
5-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Ли Татьяна Валерьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ли Татьяна Валерьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Харина Селена Борисовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Харина Селена Борисовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 26 лет / Врач первой категории
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Ефременко Павел Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ефременко Павел Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Литвинский Антон Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвинский Антон Геннадьевич

Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 15 лет
Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 15 лет
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Димитриев Павел Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Димитриев Павел Владимирович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 25 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 25 лет
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