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ТриD
В клинике 5 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Консультация - 500 руб.
ООО "Пятёрка".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Стаж 26 лет / Врач первой категории
Стаж 26 лет / Врач первой категории
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Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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