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Тубер
В клинике 12 врачей
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Информация
Первичный осмотр 350 рублей.
ООО "Стоматологическая клиника "Тубер".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 26 лет / Врач первой категории
Стаж 26 лет / Врач первой категории
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Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей