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Уни-Стом
5.4
Рейтинг

Уни-Стом

В клинике 38 врачей
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Адреса
ул. Муравьёва-Амурского, 30
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Верестева Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Верестева Наталья Юрьевна

Стоматолог-хирург
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стоматолог-хирург
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Сувырина Марина Борисовна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сувырина Марина Борисовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Кадукова Юлия Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Кадукова Юлия Викторовна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 6 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 6 лет
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Чабан Александр Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чабан Александр Владимирович

Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Широкова Юлия Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Широкова Юлия Анатольевна

Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Главный врач
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Глухова Юлия Михайловна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Глухова Юлия Михайловна

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Васильева Юлия Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Юлия Евгеньевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
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Кислая Анастасия Игоревна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кислая Анастасия Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
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Антонова Александра Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антонова Александра Анатольевна

Стоматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стоматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Мушанков Владимир Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мушанков Владимир Николаевич

Стоматолог-хирург
Стаж 25 лет
Стоматолог-хирург
Стаж 25 лет
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Рябцева Полина Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рябцева Полина Юрьевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Солошина Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Солошина Наталья Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет
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Шарова Татьяна Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шарова Татьяна Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Шатрук Виктория Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шатрук Виктория Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Боголепова Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боголепова Светлана Анатольевна

Стоматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Даняева Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Даняева Юлия Владимировна

Стоматолог-хирург
Стаж 24 года / Врач второй категории
Стоматолог-хирург
Стаж 24 года / Врач второй категории
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Елистратова Марина Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Елистратова Марина Ильинична

Стоматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Запасных Дмитрий Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Запасных Дмитрий Олегович

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
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Кузакова Маргарита Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузакова Маргарита Васильевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
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Марченко Инга Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Марченко Инга Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Машина Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Машина Наталья Михайловна

Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Миренкова Светлана Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миренкова Светлана Евгеньевна

Стоматолог
Стаж 12 лет
Стоматолог
Стаж 12 лет
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Муханова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Муханова Ольга Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 29 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 29 лет
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Петрова Валентина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрова Валентина Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Сарафанова Алевтина Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сарафанова Алевтина Борисовна

Стоматолог-ортопед
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортопед
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Степанова Татьяна Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Татьяна Вадимовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Фёдоров Андрей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фёдоров Андрей Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Юркевич Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юркевич Наталья Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Малахова Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малахова Галина Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 33 года / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 33 года / Врач первой категории
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Глухова Наталия Вильгельмовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глухова Наталия Вильгельмовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Гусаинова Дианна Толибовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гусаинова Дианна Толибовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
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Андрейченко Жанна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андрейченко Жанна Михайловна

Стоматолог-ортопед
Стаж 6 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Ткаченко Инна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткаченко Инна Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
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Цой Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цой Елена Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Шаркунова Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаркунова Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Мельникова Hаталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельникова Hаталья Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Хитрова Наталья Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хитрова Наталья Евгеньевна

Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Шевченко Ольга Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевченко Ольга Леонидовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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