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Уни-Стом
- +7 (4212) 305 817, гл. врач
- +7 (4212) 326 492, приёмная
- +7 (4212) 324 615, регистратура
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«Уни-Стом» - стоматологическая поликлиника федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в совокупности с кафедрами стоматологического профиля является учебным, научным, лечебным комплексом, клинической базой стоматологического факультета и обеспечивает оказание квалифицированной стоматологической помощи населению, кадровую подготовку стоматологических специальностей.
Стоматологическая помощь оказывается силами профессорского состава, доцентов, кандидатов медицинских наук, врачей высшей и первой квалификационных категорий.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.