«Уни-Стом» - стоматологическая поликлиника федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в совокупности с кафедрами стоматологического профиля является учебным, научным, лечебным комплексом, клинической базой стоматологического факультета и обеспечивает оказание квалифицированной стоматологической помощи населению, кадровую подготовку стоматологических специальностей.

Стоматологическая помощь оказывается силами профессорского состава, доцентов, кандидатов медицинских наук, врачей высшей и первой квалификационных категорий.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.