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VG Clinic
В клинике 5 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Клиника врачебной косметологии.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 1 год
Стаж 1 год
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