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VG Clinic
1.1
Рейтинг

VG Clinic

В клинике 5 врачей
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Адреса
пер. Донской, 7
оф. 1
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Клиника врачебной косметологии.

Врачи работающие в клинике
Анкудинова Ирина Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анкудинова Ирина Викторовна

Косметолог
Стаж не указан
Косметолог
Стаж не указан
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Голованова Виктория Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Голованова Виктория Анатольевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Главный врач
Стаж 17 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Главный врач
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Звягинцева Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Звягинцева Елена Ивановна

Терапевт
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Терапевт
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
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Лебедева Елена Юрьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Лебедева Елена Юрьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Бурдиенко София Генадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурдиенко София Генадьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 1 год
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 1 год
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