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Вика-Дент ДВ
6.4
Рейтинг

Вика-Дент ДВ

В клинике 3 врача
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Адреса
ул. Карла Маркса, 144
2-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Охлопкова Марина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Охлопкова Марина Александровна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 26 лет
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 26 лет
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Принимает детей
Тертюхова Инга Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тертюхова Инга Геннадьевна

Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
Записаться на приём
Куранкова Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куранкова Ирина Владимировна

Стоматолог-хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём

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