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Вика-Дент ДВ
В клинике 3 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Стоимость консультации - 350 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
ООО "Вика-Дент ДВ".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
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Принимает детей
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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