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Вита
В клинике 1 врач
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Информация
ООО "Вита"
Консультация - бесплатная.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 24 года
Стаж 24 года
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