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Вита
0.0
Рейтинг

Вита

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Дзержинского, 40А
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Калиниченко Дмитрий Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калиниченко Дмитрий Викторович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 24 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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