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Взрослый травмпункт
4.8
Рейтинг

Взрослый травмпункт

Государственная
В клинике 14 врачей
Адреса
ул. Суворова, 38
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Манжула Игорь Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Манжула Игорь Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
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Тумачков Никита Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тумачков Никита Андреевич

Травматолог-ортопед
Стаж 4 года
Травматолог-ортопед
Стаж 4 года
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Булгаков Евгений Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Булгаков Евгений Дмитриевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Остапенко Александр Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Остапенко Александр Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Латынников Александр Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Латынников Александр Владимирович

Зав. отделением, Травматолог
Стаж не указан
Зав. отделением, Травматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Лепехин Аркадий Марковчич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лепехин Аркадий Марковчич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Маковцева Анна Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маковцева Анна Григорьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Никулин Владимир Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никулин Владимир Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Сафронов Евгений Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сафронов Евгений Михайлович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Егорова Нина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егорова Нина Александровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Лазаренко Ксения Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазаренко Ксения Станиславовна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Махиня Валерий Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Махиня Валерий Валентинович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Польщикова Дарья Максимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Польщикова Дарья Максимовна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Чернвинцева Валентина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернвинцева Валентина Сергеевна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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