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Юнилаб
В клинике 32 врачаЗаписаться на приём
Адреса
- +7 (4212) 377 141
- +7 (800) 555 55 69 , единая справочная
ул. Большая, 92
3-й этаж
ул. Карла Маркса, 96А
БЦ "Новый Квартал", 4-й этаж
ул. Краснореченская, 163
1-й этаж
ул. Краснореченская, 57
1-й этаж
ул. Муравьёва-Амурского, 26
2-й этаж
ул. Суворова, 32
1-й этаж
ул. Шеронова, 10
1-й этаж
ул. Краснореченская, 191
ул. Тихоокеанская, 201В
ул. Серышева, 52
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 40
ул. Ленина, 74
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Информация
Лабораторные методы исследований:
- биохимический анализ крови,
- коагуляция,
- анализ мочи,
- общеклинические исследования,
- гистологические исследования,
- гематология,
- изосерология,
- гормоны,
- пренатальная диагностика,
- онкомаркеры,
- ИФА-диагностика инфекционных заболеваний,
- ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний (любой биологический материал, кроме крови),
- ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний (исследование крови),
- иммуноаллергологические исследования,
- установление родства,
- молекулярно-генетические исследования,
- исследования кала,
- бактериологические исследования.
Инструментальные методы исследований:
- ультразвуковое исследование,
- фолликулометрия первичная,
- комплексное обследование,
- диуретическая эхография,
- ТРУЗИ,
- допплерография,
- электрокардиограмма,
- нейросонография.
Действует дисконтная программа. Возможна доставка результатов исследования водителем.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
Филиал находится в БЦ "Новый Квартал".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 25 лет / Врач первой категории
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 22 года / Врач первой категории
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 5 лет / Врач второй категории
Стаж 5 лет / Врач второй категории
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Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
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Стаж 32 года / Врач первой категории
Стаж 32 года / Врач первой категории
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Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Стаж 6 лет / Врач второй категории
Стаж 6 лет / Врач второй категории
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 20 лет / Врач первой категории
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 2 года
Стаж 2 года
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Стаж 6 лет / Врач второй категории
Стаж 6 лет / Врач второй категории
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Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
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Стаж 42 года
Стаж 42 года
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Стаж 23 года / Врач второй категории
Стаж 23 года / Врач второй категории
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Принимает детей