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Юнилаб
6.5
Рейтинг

Юнилаб

В клинике 32 врача
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Адреса
ул. Большая, 92
3-й этаж
c 7:30 до 16:00. Сейчас закрыто
Прием биологического материала
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 7:30 до 19:00. Сейчас закрыто
Выдача результатов исследований
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Карла Маркса, 96А
БЦ "Новый Квартал", 4-й этаж
c 8:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Прием биологического материала
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Выдача результатов исследований
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Краснореченская, 163
1-й этаж
c 7:30 до 17:00. Сейчас закрыто
Прием биологического материала
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 7:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Выдача результатов исследований
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Юрасова Елена Анатольевна
9.8
Рейтинг
Рейтинг
9.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юрасова Елена Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Щербакова Ольга Геннадьевна
9.1
Рейтинг
Рейтинг
9.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Щербакова Ольга Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Таганова Нина Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Таганова Нина Борисовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Мяло Маргарита Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Мяло Маргарита Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Шадрина Оксана Анатольевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шадрина Оксана Анатольевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Пьянков Илья Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пьянков Илья Алексеевич

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Эндокринолог
Стаж 7 лет
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Ванденко Татьяна Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ванденко Татьяна Леонидовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Лапченко Александр Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Лапченко Александр Алексеевич

УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Тен Олеся Енсуевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тен Олеся Енсуевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
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Лапченко Людмила Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лапченко Людмила Леонидовна

Акушер-гинеколог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Ананевская Лариса Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ананевская Лариса Петровна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Кошкарова Наталья Олеговна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кошкарова Наталья Олеговна

Гинеколог, УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет / Врач второй категории
Гинеколог, УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет / Врач второй категории
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Болгарова Евгения Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Болгарова Евгения Владимировна

Терапевт
Стаж 30 лет
Терапевт
Стаж 30 лет
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Прозорова Вера Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Прозорова Вера Михайловна

Гинеколог
Стаж 32 года / Врач первой категории
Гинеколог
Стаж 32 года / Врач первой категории
Записаться на приём
Канунникова Надежда Петровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Канунникова Надежда Петровна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Лазарев Иван Иванович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Лазарев Иван Иванович

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Карпова Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпова Наталья Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 6 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 6 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Бубякина Алена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бубякина Алена Николаевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 7 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Гуломов Мухаммадшариф Гафорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гуломов Мухаммадшариф Гафорович

Мануальный терапевт
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Мануальный терапевт
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Назарова Анна Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назарова Анна Павловна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 6 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Челпанов Владимир Константинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Челпанов Владимир Константинович

Акушер-гинеколог
Стаж 4 года
Акушер-гинеколог
Стаж 4 года
Записаться на приём
Принимает детей
Нефедова Анна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нефедова Анна Анатольевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 9 лет
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 9 лет
Записаться на приём
Германович Лидия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Германович Лидия Владимировна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Барашкова Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Барашкова Анна Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Корчевая Инна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корчевая Инна Сергеевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 2 года
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 2 года
Записаться на приём
Лазарев Роман Агамирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарев Роман Агамирович

Анестезиолог-реаниматолог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Ярославцева Любовь Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ярославцева Любовь Евгеньевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 4 года
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 4 года
Записаться на приём
Крупина Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крупина Ольга Владимировна

УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 6 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 6 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Ступина Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ступина Ирина Николаевна

Гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Башкатов Михаил Викторович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Башкатов Михаил Викторович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
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Свидлер Надежда Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Свидлер Надежда Владимировна

Гинеколог
Стаж 42 года
Гинеколог
Стаж 42 года
Записаться на приём
Турищев Александр Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Турищев Александр Викторович

Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач второй категории
Дерматовенеролог
Стаж 23 года / Врач второй категории
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Принимает детей

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