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Клиники Хабаровска

397 клиник
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AllDent
9.2
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AllDent
В клинике 5 врачей
Хабаровск, ул. Пушкина, 50
Современная ортодонтия с использованием современных методик лечения прикуса различных возрастных категорий и весь спектр стоматологических услуг от отбеливания до сложнейшей имплантации и протезирования. Прием детей.
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Все Свои рядом
8.1
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Все Свои рядом
В клинике 5 врачей
ул. Ленина, 56
Полный комплекс стоматологических услуг. Собственный компьютерный томограф. Уютная атмосфера. Персональное внимание к каждому пациенту. Антикризисные цены. Рассрочка на 1 год.
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Оскар
7.7
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Оскар
В клинике 6 врачей
ул. Советская, 32
Все виды стоматологических услуг. Проверка состояния полости рта. Консультация терапевта, ортопеда, ортодонта, хирурга. Составление плана лечения. Определение сметы на имплантацию и протезирование.
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Стомадент-ДВ
7.5
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Стомадент-ДВ
В клинике 33 врача
ул. Тихоокеанская, 171В
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Аист
7.3
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Аист
В клинике 9 врачей
ул. Салтыкова-Щедрина, 83
Центр неврологической диагностики.
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Снегири
6.9
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Снегири
В клинике 37 врачей
пер. Ленинградский, 9
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ЭГО-Лаборатория
6.8
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ЭГО-Лаборатория
В клинике 8 врачей
ул. Калинина, 158
ул. Запарина, 59
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Medical Center
6.8
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Medical Center
В клинике 22 врача
ул. Волочаевская, 124
Реабилитационный центр. Новое оборудование, передовые процедуры для восстановления после травм, инсультов, заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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Доктор Вен
6.8
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Доктор Вен
В клинике 12 врачей
ул. Советская, 10 кор. 1
Центр сосудистой флебологии. Сосудистая хирургия, флебология, гематология, УЗИ-диагностика, консервативное и оперативное лечение.
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Нефертити
6.7
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Нефертити
В клинике 63 врача
ул. Калинина, 71
ул. Калинина, 71А
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.
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