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Клиники Хабаровска

30 клиник
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Аллергология, иммунология
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Нефертити
6.7
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Нефертити
В клинике 63 врача
ул. Калинина, 71
ул. Калинина, 71А
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.
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Доктор А
6.7
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Доктор А
В клинике 64 врача
ул. Гайдара, 13
Центр профилактической медицины и общей врачебной практики.
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Арт Медик
6.5
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Арт Медик
В клинике 19 врачей
ул. Панфиловцев, 38
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Клевер
6.3
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Клевер
В клинике 19 врачей
ул. Воронежская, 49
ул. Ханкайская, 30
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Домашний Доктор
6.3
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Домашний Доктор
В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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Перинатальный центр
6.1
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Перинатальный центр
В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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Клиника Современных Технологий
6.1
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Клиника Современных Технологий
В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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Акне-Клиника
5.4
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Акне-Клиника
В клинике 12 врачей
ул. Дзержинского, 64
Центр дерматокосметологии, где используются все подходы к лечению кожных проблем. Консультации ведущих специалистов, а также разработка индивидуальной программы лечения.
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Ланта
5.3
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Ланта
В клинике 37 врачей
пр-т 60-летия Октября, 204
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Иммунореабилитационный центр
4.5
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Иммунореабилитационный центр
В клинике 33 врача
ул. Гоголя, 39
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