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Клиники Хабаровска
3 клиники
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В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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В клинике 37 врачей
ул. Ким Ю Чена, 44М
Детская поликлиника: общая медицина, стоматология, ортодонтия, вакцинация, программы наблюдения малышей, УЗИ и рентгендиагностика, забор анализов. Вызов педиатра на дом.
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В клинике 22 врача
Государственная
ул. Муравьёва-Амурского, 54