  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Челюстно-лицевая хирургия

Клиники Хабаровска

3 клиники
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Челюстно-лицевая хирургия
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
Наша клиника
4.2
Рейтинг

Наша клиника
В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
Показать больше информации
Записаться на приём
Тари Лэнд
3.3
Рейтинг

Тари Лэнд
В клинике 37 врачей
ул. Ким Ю Чена, 44М
Детская поликлиника: общая медицина, стоматология, ортодонтия, вакцинация, программы наблюдения малышей, УЗИ и рентгендиагностика, забор анализов. Вызов педиатра на дом.
Показать больше информации
Записаться на приём
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
5.8
Рейтинг

Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
В клинике 22 врача
Государственная
ул. Муравьёва-Амурского, 54