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Клиники Хабаровска
4 клиники
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В клинике 12 врачей
ул. Советская, 10 кор. 1
Центр сосудистой флебологии. Сосудистая хирургия, флебология, гематология, УЗИ-диагностика, консервативное и оперативное лечение.
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В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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В клинике 27 врачей
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Флебология, проктология, гинекология, хирургия, терапия, эндокринология, УЗИ, хирургический стационар и др.
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