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Клиники Хабаровска
7 клиник
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В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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В клинике 21 врач
ул. Серышева, 34
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В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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В клинике 33 врача
ул. Гоголя, 39
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В клинике 11 врачей
б-р Уссурийский, 45
Компания оказывает широкий спектр диагностических, лечебных и профилактических услуг
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